Ossigeno per il turismo Il Meeting è un affare per hotel e ristoranti: "Indotto da 28 milioni"

Il Meeting è ossigeno per il turismo in Riviera. Partita ieri, la kermesse di Cl garantirà un buon finale di agosto non solo agli hotel, ma anche a ristoranti e altre attività. Secondo l’indagine condotta dalla società Trademark, il Meeting garantirà circa 260mila presenze (pernottamenti), distribuite in quasi 500 hotel, per un giro d’affari stimato in circa 6,5 milioni di euro. Secondo Visit Rimini e Promozione alberghiera parecchi hotel, in questi giorni, superano il 90% di riempimento delle camere anche e soprattutto grazie al Meeting. Ma al fatturato alberghiero va poi aggiunto quello extralberghiero. Stando alle stime elaborate da Trademark, l’indotto generato da visitatori, partecipanti ai convegni e addetti al lavori si aggira intorno ai 21,5 milioni, tra ristoranti, barnegozi, trasporti e altre attività. A conti fatti quindi la kermesse di Cl, che quest’anno punta a superare le 800mila presenze alla Fiera nei sei giorni della manifestazione, per Rimini è un affare da circa 28 milioni di euro. Numeri importanti in una stagione sofferta, a causa dell’alluvione e soprattutto del caro-prezzi, che ha spinto tanti italiani (e non solo) a rinunciare alle vacanze.

Un’edizione questa, per il Meeting, che porterà a Rimini mezzo governo tra ministri, vice e sottosegretari, e si chiuderà venerdì con il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che torna alla kermesse di Cl dopo la visita del 2016. Oggi interverranno i ministri Giorgetti, Calderone, Urso, Schillaci, domani sarà la volta di Fitto e Roccella e mercoledì di Tajani e Salvini. Attesi anche i ministri Lollobrigida e Pichetto Fratin. Venerdì sarà il giorno di Mattarella, che sette anni fa aprì la kermesse di Cl. A inaugurare ieri questa 44esima edizione è stato invece il cardinale Matteo Maria Zuppi, presidente della Cei. Zuppi ha celebrato la messa al mattino poi è stato protagonista, al pomeriggio, dell’incontro inaugurale in cui si è parlato della guerra in Ucraina: "Non ci può essere pace – ha detto Zuppi – senza giustizia e sicurezza per tutti".