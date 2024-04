Ostaggi del cantiere. Sale la protesta a Bellariva: "Servono subito i varchi per gli accessi in spiaggia"

Il cantiere del Parco del mare a Bellariva, croce e delizia. I lavori vanno avanti spediti e dovrebbero terminare a giugno. Ma bagnini e ristoratori della zona chiedono al Comune e alle ditte impegnate nel cantiere di "fare qualcosa per permetterci di aprire le attività. Servono dei varchi temporanei per consentire di arrivare in spiaggia".

"Siamo tutti contenti della riqualificazione in corso – premettono i fratelli Davide e Guido Rastelli, titolari dei bagni 96 e 97 Acquamarina – Ma è un fatto oggettivo che i lavori stiano provocando forti disagi, perché non sono stati creati ancora accessi temporanei. Per noi operatori questo sta rappresentando un grande problema. Abbiamo difficoltà ad andare avanti con i lavori di sistemazione degli stabilimenti, abbiamo problemi con i fornitori e anche con la raccolta rifiuti". Normalmente i due stabilimenti danno il via alla stagione il 25 aprile. "Ma se continua così, sarà difficile aprire a fine mese. Perché siamo indietro con i lavori, a causa del cantiere del lungomare, e perché i clienti per raggiungerci dovrebbero fare un lungo giro a piedi sulla spiaggia, non essendoci accessi...". Stessa musica al bagno 91. "In questo momento siamo avviliti e non sappiamo quando riusciremo a inaugurare la stagione – allarga le braccia il titolare Massimo Morelli – Prima di far partire il cantiere, il Comune con noi si era preso l’impegno di rifare a proprie spese alcune strutture, docce comprese, che sarebbero state demolite per la riqualificazione del lungomare. Siamo a metà aprile, le strutture sono state demolite e non ancora rifatte. Serviranno ancora mesi per completare i lavori. Che facciamo? Apriamo senza docce? O le realizziamo comunque a nostre spese?". Ma la questione che più preoccupa "è quella dei varchi. Vorremmo aprire il 25 aprile o l’1 maggio al più tardi, come facciamo senza accessi alla spiaggia?".

Al ristorante Marlin la situazione non cambia. "Normalmente apriamo a Pasqua. Quest’anno, visto che cadeva a fine marzo e visti i lavori sul lungomare, abbiamo deciso di attendere il 25 aprile – spiega il titolare del locale, Matteo Rinaldi – Ma saremo in grado di iniziare la stagione il 25 aprile? Non ci sono accessi temporanei alla spiaggia, ci ritroviamo isolati. Abbiamo problemi con la consegna delle merci, con la raccolta rifiuti. E da dove passeranno i clienti?". Da qui l’appello degli operatori di Bellariva al Comune "affinché siano realizzati al più presto accessi temporanei alla spiaggia".

Resta caldo anche il fronte del nuovo piano spiaggia. Agli uffici di Palazzo Garampi sono arrivate 335 osservazioni, ora al vaglio dei tecnici. Anche il senatore del M5s Marco Croatti ha presentato un’osservazione: "Ridurre solo del 10 per cento le superfici attualmente edificate non è sufficiente, mi aspetto un taglio più consistente. E la percentuale di spiagge libere deve crescere e avere un ruolo più centrale nella nostra offerta turistica".