Ostaggi della festa, i medici non riuscivano a raggiungerci

Immersa in un mare di migliaia di persone, come tutti la donna aveva sbracciato per assistere all’incendio del Castello, dribblando persone, le casette di Natale e la giostra che per lo show pirotecnico di Capodanno ’rubavano’ spazio ai visitatori, ma soprattutto ostruivano il passaggio ai soccorsi. Soccorsi che sarebbero serviti eccome e che non sono arrivati. "Fate spazio", è stata l’esortazione di due comuni cittadini che per primi hanno adagiato la donna priva di sensi a terra. Più che una richiesta, una preghiera. Separare le acque, le persone a ranghi stretti di fronte al Castello, ha richiesto qualche minuto, fino a quando un piccolo cerchio si è aperto attorno alla donna in preda a un malore. "Un medico! Serve un medico", è stato quindi il secondo appello a cui mi sono unito, sbraitando alle mie spalle e passando di bocca in bocca il messaggio di aiuto. "Serve un medico", un refrain continuato in vano in questo 2023 dove sono più gli influencer dei medici. Allora, "come tanti altri", mi ha (r)assicurato l’operatore del 118 al telefono, ho dato l’allarme insieme alla mia fidanzata chiamando i sanitari che non sono riusciti mai ad arrivare. Rimbalzati dal muro umano, intralciati da vie di fuga inesistenti. Un malore quello della signora che è durato alcuni interminabili minuti, in cui due ragazzi le hanno tenuto gambe e testa per farla rinvenire. E quando già i fuochi d’artificio esplodevano ha riaperto gli occhi. Solo allora due agenti della polizia sono riusciti a fare breccia nel centro della piazza, aprendosi un varco a fatica e poi ’scortando’ fuori dalla bolgia la donna ancora frastornata. È andata bene, ma un ingranaggio è saltato nella macchina dei soccorsi e qualcuno poteva farsi male. Senza via di fuga.

Francesco Zuppiroli