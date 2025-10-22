Prenotano in 20 e non si presentano: la Sangiovesa ora chiede la carta di credito

Santarcangelo (Rimini), 23 ottobre 2025 – Avevano prenotato dei tavoli al ristorante e poi sono spariti nel nulla, senza disdire. Così i titolari della Sangiovesa di Santarcangelo hanno deciso: da oggi basta prenotazioni solo con nome e numero di telefono, saranno richiesti anche i dati della carta di credito per avere la conferma. Questa vale per le tavolate composte da più di otto persone. Il noto ristorante nel cuore del borgo festeggia proprio oggi (per il quarto anno consecutivo) i Tre gamberi sulla guida Gambero Rosso, confermandosi ai vertici della cucina di tradizione in Italia.

E lo fa anche con questo cambiamento. Per ogni tavolo c’è chi prepara con cura, chi accoglie con un sorriso, chi lavora ore per far sentire a casa ogni ospite - dicono dalla Sangiovesa - Quando quei tavoli rimangono vuoti, senza neppure un messaggio o una telefonata per avvisare, non è solo un danno economico, è una ferita al rispetto e alla passione che mettiamo ogni giorno nel nostro lavoro. Per questo motivo, con grande rammarico ma anche con senso di responsabilità, da oggi chiederemo i dati della carta di credito per confermare le prenotazioni. Lo facciamo non per diffidenza ma per rispetto. Per chi lavora, chi prenota con serietà, chi non trova posto. La fiducia resta la base di tutto”. Un post pubblicato sui social che sta dividendo l’opinione pubblica. C’è chi difende la scelta della Sangiovesa e racconta di situazioni simili accadute in giro per l’Italia e all’estero. Una soluzione. dicono, che ha risolto il problema delle prenotazioni andate a vuoto.

E chi invece è scettico: “Chiedere la carta di credito è una scelta azzardata. Non a tutti fa piacere di lasciare i propri dati. Non osate troppo. Non penalizzate tutti per pochi maleducati”. Il plauso arriva da Massimo Berlini della Confesercenti: “Comprendiamo la scelta e crediamo sia giusto che vanga questa regola per i tavoli più numerosi. Problematiche simili le riscontriamo un po’ ovunque. A volte anche all’ultimo minuto, solo perché non si trova parcheggio si penalizzano i locali”. La titolare dell’osteria santarcangiolese, Cristina Maggioli, spiega: “Due giorni fa ci siamo trovati con una ventina di posti disdetti in tavoli diversi. Nessun avviso anticipato. La scelta di chiedere i dati non deve essere vista come una forzatura, eserciteremo questo tipo di garanzia soltanto con le tavolate più numerose. Ci sarà una cauzione da pagare, in caso di mancato avviso di disdetta. Stiamo definendo la policy. Il cambiamento non ci spaventa. Crediamo che sia la scelta giusta. Ci stiamo organizzando anche con delle campagne social con post incentrati su queste tematiche sociali, sulla dedizione per ciò che facciamo, sul rapporto con i nostri clienti ma anche sul rispetto reciproco”.

Intanto il locale festeggia l’ambito riconoscimento della guida Gambero Rosso. “Siamo comunità, territorio, storia. La Sangiovesa è crocevia di tutto questo e le radici sono nel nostro paesaggio, nella gente, negli artigiani. Noi siamo custodi e siamo sempre più orgogliosi di esserlo”, commenta Cristina Maggioli. “Siamo memoria e presente, lavoriamo ogni giorno per accompagnare la tradizione nel futuro e i Tre gamberi ci dicono che la strada è quella giusta”, sono le parole di Massimiliano Mussoni, da trent’anni cuoco dell’osteria.