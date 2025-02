Ostetriche sotto accusa: perizie a confronto

Il 12 giugno si terrà l’udienza preliminare davanti al gup Raffaele Deflorio per esaminare il caso di due ostetriche libere professioniste, indagate dalla Procura di Rimini in relazione alla morte di Alessandro Pirini. Il neonato è venuto alla luce senza vita il 5 novembre 2022 all’ospedale Infermi, dopo un travagliato parto in casa. L’inchiesta, che ha portato all’imputazione coatta da parte del precedente gup Vinicio Cantarini, si basa su presunte negligenze delle professioniste. Il pubblico ministero Annadomenica Gallucci (che in un primo tempo aveva chiesto l’archiviazione) ha messo nero su bianco la serie di omissioni che, secondo l’accusa, avrebbero cagionato il decesso di Alessandro. Tra le condotte contestate figurano l’omessa raccomandazione alla madre di effettuare accertamenti supplementari, come il tampone vaginale per individuare eventuali infezioni da Streptococco. Inoltre, le ostetriche non avrebbero riconosciuto un’anomalia nel prolungamento della prima fase del travaglio, evitando di somministrare ossitocina, nonostante fosse disponibile e richiesta dai genitori. Altri aspetti sotto accusa includono la mancata somministrazione di antibiotici dopo 18 ore dalla rottura delle membrane e il ritardo nel trasporto della donna in ospedale attraverso il servizio di emergenza. Inoltre, è stato segnalato che le professioniste avrebbero consigliato alla partoriente di eseguire esercizi preparto per favorire il posizionamento del bambino. Le due indagate, una 46enne di Faenza e una 28enne di Rimini, dovranno rispondere dell’accusa di omicidio colposo. Inoltre, viene contestata loro anche l’imputazione per lesioni colpose nei confronti della madre, che avrebbe subito gravi sofferenze fisiche e psicologiche a causa del prolungarsi del travaglio.In vista dell’udienza, l’avvocato Piero Venturi, legale dei genitori di Alessandro, Marco Pirini e Federica Semprini Pironi, ha incaricato un’ostetrica forense di integrare la perizia tecnica già redatta dai professori Domenico Arduini e Giuseppe Fortuni. Le due ostetriche sono difese dalle avvocate Martina Montanari e Chiara Baiocchi. Nel corso di una precedente udienza avevano rilevato "come in questa vicenda manchi un elemento fondamentale, ovvero il nesso di causalità tra la condotta delle ostetriche e il decesso. Questo non siamo noi ad affermarlo ma la perizia dettagliata eseguita dai consulenti della Procura". Le ostetriche, negano dunque il nesso di causalità con il decesso, supportate dalla perizia tecnica della Procura.