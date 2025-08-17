Ottantuno anni dopo l’eccidio: la città si ferma per i Tre Martiri

Rimini non dimentica. Ieri, 16 agosto, la città ha reso omaggio a Mario Capelli, Luigi Nicolò e Adelio Pagliarani, i tre giovani partigiani impiccati dai nazifascisti il 16 agosto 1944 nella piazza principale, oggi intitolata alla loro memoria.

La cerimonia ufficiale, organizzata dalla Civica Amministrazione, è partita alle 17.30 da via Tiberio, nei pressi dell’omonimo parcheggio. In corteo, cittadini, autorità e rappresentanti delle associazioni partigiane hanno raggiunto via Ducale, luogo della cattura dei Tre Martiri, per la deposizione della prima corona d’alloro. Il percorso si è poi concluso in Piazza Tre Martiri, dove un secondo omaggio floreale è stato deposto ai piedi della targa che ricorda il sacrificio dei tre giovani.

La commemorazione è stata accompagnata dalle note della Banda Città di Rimini, che ha scandito i momenti più solenni. Nelle parole delle autorità, il ricordo dell’alba del 16 agosto 1944: una piazza occupata dalle truppe nazifasciste, la forca innalzata, i corpi lasciati esposti per ore sotto il sole, nella speranza – vana – di intimidire la popolazione.

"Il loro sacrificio – è stato sottolineato – è un monito e un’eredità. Ci ricorda che libertà e democrazia vanno difese ogni giorno, anche quando sembrano acquisite per sempre".

La giornata della memoria è poi proseguita ieri sera alla Corte degli Agostiniani, con lo spettacolo teatrale “Poveri noi – Storia di una famiglia nella tragedia della guerra” del Teatro delle Temperie. Un’occasione per riflettere non solo sul passato di Rimini, ma anche sulle guerre e le violenze che ancora oggi insanguinano il mondo, a partire da Gaza.

Ottantun anni dopo, il ricordo dei Tre Martiri continua a unire la città. Una memoria che non è soltanto storia, ma bussola per il presente. La memoria non è fatta per addormentarci, ma per svegliarci.