Ottima prova per i ragazzi del Mc Racing di Riccione

Weekend di gare per l’Mc Racing di Riccione, team di motociclismo di Mattia Mancino e Carmelo Cavallo. La squadra ha partecipato alla gara di Campionato Nazionale Velocità che si è

svolta sul circuito di Pomposa, con l’esordiente Omar Pagnini di Cattolica, con Zoe Pavan (13 anni) nella categoria Junior e Fabio Rizzi, quindicenne, nella 190 Junior. Quindicesima posizione in campionato, alla fine del weekend, per il quindicenne cattolichino Pagnini, che alla sua terza gara in carriera è scivolato al penultimo giro nella Super Pole Sprint Race mentre era in recupero. Prossimo appuntamento per i tre piloti a Ottobiano.