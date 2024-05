Otto i giocatori in scadenza

Prima l’allenatore, poi i giocatori. Mercato, mercato e ancora mercato nei pensieri dei tifosi del Rimini. Un Rimini che, situazione contrattuale alla mano, si dovrà adoperare non in una ricostruzione. Tredici i giocatori ancora sotto contratto. Chi per un anno, come Lamesta e Cernigoi, chi per due, come il bomber Morra. Ma anche come Colombi, Lepri e Pietrangeli, fresco di rinnovo. Tra i tanti con il contratto ancora in tasca (non è comunque detto che tutti resteranno), ce ne sono altri, non pochi, in scadenza di contratto. Partendo dalle retrovie, Colombo, Gigli, Gorelli, Oddi, Quacquarelli e Tofanari. Quindi una parte non da poco della difesa. La maggioranza. A centrocampo diranno, sulla carta, addio al Rimini il prossimo 30 giugno Delcarro e Marchesi. Poi ci sono i prestiti. Da Capanni a Malagrida, passando per Iacoponi. Insomma, da fare ce n’è.