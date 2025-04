Otto marzo tutto l’anno: violenza sulle donne, rompere il silenzio

Oggi alle 18 al Centro per le Famiglie, secondo appuntamento del ‘Dall’8 all’8’, con l’associazione Rompi il Silenzio capofila, con il contributo del Comune e in collaborazione con la Papa Giovanni XXIII , la Biblioteca Comunale. Sarà approfondito il tema degli stereotipi di genere insieme a Marco Fagnani e Patrizio Cossa, gli autori rispettivamente dei podcast ’Nei tuoi panni - Giorni da Papà’ e Bar Papà’. Previsto un aperitivo conclusivo. Un totale di quattro eventi che accompagneranno la città sino alle porte dell’estate, per altrettante occasioni di riflessione sui diritti di genere.