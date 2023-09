Otto mesi per il maxi-cantiere da 10 milioni

Entra nel vivo il mega cantiere Hera per la vasca di prima pioggia a Cattolica, in piena zona a mare ai Giardini De Amicis. Ieri mattina l’amministrazione comunale ha aperto il cantiere a tutti gli esercenti, titolari di bar e hotel, e associazioni di categoria, per spiegare il crono-programma dei lavori relativi al periodo che andrà da settembre 2023 a maggio 2024. "Un incontro che abbiamo voluto per far vedere sul posto quello che si sta costruendo – ha spiegato agli intervenuti l’assessore Alessandro Uguccioni – ma soprattutto i tempi e i modi. Sono lavori impattanti che vogliamo condividere passo dopo passo con i cittadini e, soprattutto, con gli esercenti che devono vedere quello che succede a pochi metri dalla propria attività. L’opera avrà un grande valore ambientale perchè permetterà di ridurre gli sversamenti in mare delle acque piovane. E avremo quindi anche un mare ancora più pulito, il cantiere è di Hera (costo di circa 10 milioni di euro, ndr)". A illustrare i vari step dei lavori e dei tempi è stato il direttore dei Lavori di Heratech, l’ingegnere Francesco Soglia. Due i macro-obiettivi: a Pasqua, riaprire il lungomare, al termine della realizzazione di tutte le sottofondazioni, e a fine maggio chiudere il cantiere in vista dell’avvio della stagione turistica 2024. Dunque ora si entra nel vivo, da ottobre il cantiere si allargherà spostando le recinzioni su viale Fiume creando così un’area di stoccaggio materiali e impianto a servizio delle macchine per diaframmi e pali, nella curva davanti all’hotel Vienna. Quel tratto di lungomare sarà quindi chiuso, con modifiche alla viabilità.

"Attualmente – ha spiegato Soglia – la ditta sta realizzando i cordoli guida in cemento armato necessari per la realizzazione dei diaframmi. A seguito di ciò, una volta allargato il perimetro del cantiere, vi sarà l’installazione di 10 silos alti 10 metri per lo stoccaggio della bentonite, nonché dei vasconi di ricircolo e recupero del fango bentonitico. Questo impianto verrà posizionato in prossimità della curva tra viale Fiume ed il Lungomare Rasi Spinelli. Nella seconda settimana di novembre vi sarà l’arrivo della macchina per lo scavo a mezzo di idrofresa: una macchina che ha un’antenna di 25 metri, che scaverà e realizzerà i diaframmi perimetrali della vasca di prima pioggia". Si prevede ogni giorno la presenza di 13 betoniere in ingresso e uscita cantiere. Si lavorerà anche con la pioggia.

Luca Pizzagalli