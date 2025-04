Otto milioni dal ministero per salvare l’ex Reggiana

Otto milioni di euro per far rinascere la ex colonia Reggiana assieme all’area della ex polveriera lungo il Marano. Il conto lo ha fatto il Comune, ma i soldi in cassa non ci sono. Per questo l’amministrazione ha bussato al governo presentando domanda di finanziamento al bando pubblico nazionale emanato dalla Presidenza del consiglio dei ministri per la selezione di progetti di sviluppo di aree dismesse o in disuso. La partecipazione del Comune al bando è già stata accettata. Ora la speranza è quella di vedersi finanziato il progetto che gli uffici in municipio hanno già confezionato. Lo studio di fattibilità è stato redatto negli anni scorsi, era il 2021, ottenendo il via libera della Soprintendenza nello stesso anno.

Si tratterebbe di un risanamento strutturale della vecchia colonia, da svariati decenni in stato di abbandono. La sua costruzione risale ai primi anni ’30, con l’inaugurazione avvenuta il 2 agosto del 1934. Come accadeva al tempo, la colonia era adibita a ospitare bambini con il solo fine assistenziale e terapeutico.

Negli ultimi decenni le amministrazioni che si sono succedute hanno cercato di recuperare la ex colonia con diversi progetti. Quello più conosciuto è Futurismo agli inizi del millennio che aveva portato anche alla concessione dell’immobile a un soggetto privato in un piano complessivo che riguardava la riqualificazione di altre colonie ed edifici vicini. Non se ne fece nulla e solo di recente l’amministrazione ha visto concludersi l’iter giudiziario che ha portato a chiudere il rapporto con la società Kyron che aveva ottenuto il bene in concessione.

Oggi l’immobile è nelle disponibilità dell’amministrazione che lo vuole recuperare aderendo al bando ministeriale. Al dicastero viene chiesto il 90% dell’investimento, ovvero 7,2 milioni di euro, mentre i restanti 800mila euro verrebbero investito dall’amministrazione. Ma in municipio non hanno pensato solo alla ex colonia alla foce del Marano. L’obiettivo è riqualificarla facendola rientrare in un progetto più ampio che abbracci la ex polveriera creando un polo verde lungo il Marano giungendo fino alla spiaggia della ex colonia.

