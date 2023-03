Otto vigili sul banco degli imputati "Ma il Comune non è parte civile"

Vanno dai 4 agli 11 anni e 6 mesi le richieste di condanna formulate ieri dal pubblico ministero Davide Ercolani al termine di una lunghissima requisitoria nel processo che vede alla sbarra otto agenti della polizia locale di Rimini, quasi tutti ex componenti del nucleo ambientale, difesi dagli avvocati Massimiliano Annetta, Roberta Rossi e Stefano Caroli. Le ipotesi di reato vanno, a vario titolo, dal peculato all’abuso d’ufficio, passando per falso in atto pubblico, distruzione e occultamento di atti, ispezioni personali arbitrarie di cittadini extracomunitari sospettati di spaccio. I fatti contestati risalgono al periodo compreso tra il 2012 e il 2016 quando, secondo la ricostruzione della Guardia di Finanza, alcuni degli indagati avrebbero sottratto somme di denaro agli spacciatori che stavano perquisendo. Nel marzo del 2018 vennero iscritti nel registro degli indagati i nomi di alcuni componenti del nucleo ambientale, protagonista di numerose operazioni contro lo spaccio di stupefacenti, come ‘Kebab connection’ a Borgo Marina. L’accusa era di aver sequestrato, senza mai dichiararle, alcune somme di denaro trovate nelle disponibilità dei pusher e dei campanellari durante i controlli. Per il pm Ercolani i comportamenti degli imputati "disvelano il ripudio, il tradimento dei valori fondanti della deontologia del pubblico ufficiale". Ercolani ha parlato di "fatti gravissimi, portati avanti in un contesto opaco e torbido". Le indagini - ha ribadito - "hanno evidenziato uno sfruttamento della divisa per il proprio profitto". Il pm ha quindi bacchettato il Comune di Rimini ("Non capisco come mai non si sia costituito parte civile, con otto agenti di polizia giudiziaria a processo, lasciando sola la Procura"). Inoltre, ha rimarcato come alcuni degli agenti siano stati trasferiti ad altri incarichi anche di rilievo investigativo. Le richieste quindi sono 11 anni e 6 mesi per l’assistente di polizia locale, Massimo Vaccarini; 9 anni e mezzo per il sovrintendente Gilberto Guidi; 8 e mezzo per il sovrintendente Guglielmo Parise; otto per l’assistente Giacomo Cilio; otto anni e mezzo per l’assistente Giacomo Morri; sette anni e 8 mesi per l’assistente capo Franca Grisi; l’assistente Marco Succi 6 anni e 4 anni per l’agente scelto Giuseppe Marchitelli. L’avvocato Annetta ha chiesto l’assoluzione respingendo tutte le accuse, demolendo la posizione del teste fondamentale dell’accusa. "Colui - che secondo la difesa - avrebbe parlato solo per interesse di parte". L’udienza è quindi stata aggiornata al 19 aprile ore 15 per la sentenza.

l.m.