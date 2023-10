Ottobre bollente grazie a fiere e congressi: "È già tutto esaurito negli hotel per il Ttg"

Dopo un ottimo settembre si guarda con ottimismo anche al mese appena iniziato. "Certamente il tempo ha dato una grande mano a destagionalizzare. Ma a settembre – osserva Marina Lappi, la coordinatrice di Visit Rimini – sono stati anche gli eventi, a partire da quelli al Palacongressi, a fare da traino al turismo. Ma anche questo avvio d’autunno promette piuttosto bene". Dati alla mano, "nelle prime due settimane di ottobre – continua la Lappi – gli hotel a 4 stelle aperti viaggiano intorno al 60% di riempimento grazie ai tanti appuntamenti in calendario, grazie ai congressi, all’evento europeo del karate presso l’Rds Stadium (dal 6 all’8). E per i tre giorni del Ttg, la grande fiera del turismo (dall’11 al 13 ottobre) siamo praticamente al tutto esaurito, così come per Ecomondo nel mese di novembre (dal 7 al 10)".