Ottobre bollente: "La spesa del gas calata del 15 per cento grazie al caldo"

L’estate a ottobre e termosifoni spenti. A Rimini il Comune ha deciso di posticipare al 29 ottobre l’accensione degli impianti. Il risparmio sulla bolletta del gas per i riminesi, grazie al caldo anomalo di queste settimane si aggira intorno al 15%. "Queste le stime attuali, in linea con lo scorso anno, quando il mese di ottobre vide temperature al di sopra della media stagionale. Il fenomeno si sta verificando pure quest’anno – premette Lorenzo Pastesini, direttore commerciale del gruppo Sgr – Ma rispetto ai consumi medi del periodo siamo al di sotto di un 15%. La stagione ancora calda contribuisce in modo sensibile, ma incidono anche le abitudini delle famiglie che tendono a risparmiare, ritardando l’accensione degli impianti".

C’è un’altra notizia positiva. I gestori del servizio hanno riempito gli impianti di stoccaggio, "ormai siamo al 95%, è garantita la fornitura". Ma la guerra in Medio Oriente sta portando fibrillazioni sui mercati internazionali. "Gli effetti li possiamo già vedere – riprende Pastesini – Quanto accade in Israele e Palestina non ha riflessi diretti sull’approvvigionamento della materia prima per l’Italia, ma ha portato instabilità sui mercati. Questo provoca rialzi e ribassi, nel conto complessivo il prezzo aumenta. In settembre la materia prima era aumentata portando la bolletta a una crescita del 4,7%. In ottobre i rialzi sono proseguiti e dovremmo attestarci a fine mese su un incremento tra il 7 e l’8%. Sono comunque prezzi distanti da quanto accaduto nel dicembre 2021, quando un metro cubo di gas, nel computo finale in bolletta, era arrivato a 2 euro. Oggi siamo sui 98 centesimi, la metà".

Va meglio che in passato, è vero, ma la stagione fredda non è ancora arrivata e ci sono altre insidie in bolletta. "Oggi l’Iva è scontata, ma non sappiamo per quanto. E gli oneri di sistema, voce che pesa zero per gli sgravi attuali, sono una agevolazione che terminerà il 31 dicembre". Incertezze che si aggiungono alla fine del mercato tutelato per gas e luce. Negli uffici di Sgr sono tanti gli utenti che si sono già precipitati per capire come comportarsi. "Prima di tutto una precisazione. I mercati tutelati di gas ed energia elettrica sono molto diversi. Nel primo caso, per il gas, anche con il termine del mercato tutelato si rimane con il medesimo gestore. Non ci sono aste sul proprio contratto a cui partecipano i diversi gestori del servizio. Chi non sceglierà entro il termine riceverà un’offerta cosiddetta placet. E noi presentiamo anche altre offerte. Nel caso delle famiglie più vulnerabili si attendono le tariffe di Arera su cui basare i contratti, altrimenti Sgr presenterò anche altre offerte".

Per la bolletta dell’energia invece cambieranno molte cose. "Il 90% degli utenti è ancora con Enel. Se non sceglieranno entro la scadenza dei termini per il mercato tutelato, il loro contratto andrà all’asta tra i vari gestori". Ad oggi non si sa quanto scadrà il termine per l’energia elettrica. Il governo intende posticiparlo tra luglio e dicembre 2024. Ma i gestori già a fine 2023 ‘prenderanno’ i contratti all’asta. "Un utente, dopo la fine del mercato tutelato, potrebbe vedersi arrivare la bolletta da un altro gestore se non avrà scelto prima".

Andrea Oliva