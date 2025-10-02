"Ottobre mese chiave per recuperare terreno"

Dopo un’estate difficile, con presenze turistiche in calo, Bellaria Igea Marina guarda con fiducia all’autunno. A inizio ottobre sono ancora una quarantina le strutture ricettive aperte tra alberghi, campeggi e residence: un dato che conferma la volontà di prolungare la stagione e sostenere commercio e indotto. "Non è solo una scelta commerciale – spiega Massimiliano Stacchini, vicepresidente dell’associazione Isola dei Platani (in foto) –, ma una strategia per dare continuità all’estate e aprire alla stagione autunnale. Dopo un settembre incoraggiante, ottobre può diventare un mese chiave per il turismo cittadino".

Il calendario degli eventi parte forte con le finali del Rumore Bean Festival, dal 10 al 12 ottobre. La manifestazione, organizzata da Anteros eventi e Fondazione Verdeblu, dopo selezioni in tutta Europa porterà a Bellaria artisti internazionali e pubblico per tre giorni di musica. Il coinvolgimento è ampio: dal Palacongressi alle strutture alberghiere fino all’area commerciale dell’Isola dei Platani, con l’intera città chiamata a fare da cornice. Dal 24 al 26 ottobre sarà la volta dell’Ottobrefest di Igea, evento popolare che richiama migliaia di visitatori e che per l’edizione 2025 prevede circa 5milapresenze. Un appuntamento ormai tradizionale, che porta movimento anche in un weekend autunnale.

Il mese si chiuderà con l’Halloween dei commercianti, che trasformerà il centro in un palcoscenico di festa per famiglie e bambini, animando l’area pedonale con maschere e attività diffuse. "La destagionalizzazione – conclude Stacchini – non è più uno slogan: questi eventi dimostrano che Bellaria può attrarre visitatori anche fuori dai mesi estivi, generando valore per tutta la comunità".

