Ottobre ‘porta’ la rivoluzione della sosta

La rivoluzione della sosta è alle porte. Passata la fiera di San Michele (che si terrà questo weekend), da lunedì 2 ottobre a Santarcangelo il parcheggio nelle strisce blu si pagherà anche la sera. Così ha deciso l’amministrazione di Santarcangelo, che aveva annunciato a inizio mese (era il 5 settembre) la volontà di far pagare i parcheggi anche dopo le 19,30. Nei giorni scorsi c’è stata una riunione operativa per decidere quando partire con il nuovo regolamento della sosta. La scelta presa è stata quella di partire già dalla settimana prossima, dopo il weekend dedicato alla ‘fiera degli uccelli’. "L’estensione del pagamento della sosta nelle strisce blu del centro di Santarcangelo fino alle 23 entrerà in vigore da lunedì 2 ottobre – è la conferma dell’amministrazione – In questi giorni si stanno completando le modifiche della segnaletica, mentre le app dedicate al pagamento, EasyPark e Mooneygo, sono già state aggiornate". Da sottolineare che la decisione di far pagare i parcheggi anche di sera "non comporterà alcun cambiamento delle tariffe della sosta".

Che, come aveva rivendicato la sindaca Alice Parma dopo gli attacchi della minoranza, restano "tra le più basse della provincia di Rimini". Pertanto, anche di sera, "si continuerà a pagare un euro all’ora, mentre la sosta minima per i primi 20 minuti costerà 20 centesimi". I parcometri a Santarcangelo sono in funzione tutti i giorni dal lunedì al sabato, mentre non si paga nulla la domenica e nei festivi. E continuerà a essere così anche ora che si pagherà anche di sera. La scelta del Comune ha fatto storcere parecchio il naso ai consiglieri comunali della Lega, che avevano attaccato la decisione di estendere alle ore serali il pagamento della sosta. Nessun veto invece da parte delle associazioni di categoria, che hanno però chiesto che "i proventi del pagamento del parcheggio nella fascia serale siano utilizzati per il decoro e la cura della città", specie dopo gli eventi più partecipati. Inoltre, secondo Confcommercio, Confesercenti, Cna e Confartigianato, servono una segnaletica "più incisa e accattivante" per segnalare i parcheggi gratuiti presenti a Santarcangelo e, più un generale, la riorganizzazione della viabilità del centro.