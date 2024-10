Ottobrefest, maratona dedicata alle ‘bionde’

L’obiettivo: "Vogliamo far uscire le persone dalle case e ricostruire, per quanto possibile, l’identità del nostro paese". Dopo la folla da record messa insieme con l’evento spontaneo di inizio maggio ’PrimaVera Sagra’, una tre giorni tra musica, giochi e divertimento al Parco del Gelso, i ’magnifici sette’ ci riprovano (Sono Dario e Carlo Guziur, Nicola e Tomaso Mioni, Marcello Vasini, Enrico Gori, Dario Lorenzini). Si terrà venerdì, sabato e domenica quella che i ragazzi dell’Associazione Igea City battezzano "l’Ottobrefest - la festa della birra di Bellaria Igea Marina". Con il patrocinio del Comune. A maggio l’ultima volta vennero consumati 88 fusti da 30 litri l’uno) di birra, ma non solo. Soprattutto l’idea di ritrovarsi dopo l’estate e la forzata dispersione delle relazioni che porta inevitabilmente con sè il turismo. Dunque "torna i prossimi giorni con una seconda attesa manifestazione: stessa location, quella scelta per gli oltre mille metri quadri al coperto".

Per tre giorni di cucina bavarese firmata da un catering proveniente direttamente da Bressanone, drink and food accompagnato da concerti live e dj set. Gli stand saranno aperti tutte le sere a cena, e domenica anche a pranzo, con possibilità di prenotare il proprio tavolo (minimo sei persone) contattando il 334.5019344. A ’benedire’ l’evento di maggio anche il parroco don Marco Foschi, che partecipò tra l’altro alla gara di tiro alla fune. "Sotto il profilo dell’intrattenimento – spiegano i promotori, tutti imprenditori turistici cittadini – il programma si preannuncia ricchissimo".

Si comincerà venerdì alle 18 con il dj set di Dj Manuz, che farà da contorno all’esibizione live, alle 21.30, dei Babbutzi Orkestar, band milanese che offrirà un "esplosivo viaggio musicale", unendo la tradizione dell’Est Europa alla follia dell’underground, tra fisarmoniche, chitarre distorte e fiati impetuosi. Sabato, ad aprire le danze sarà sempre Dj Manuz alle 17.30, prima del live alle 18.30 di Io e i Gomma Gommas, pronti a trasformare ogni hit di Celentano, Modugno e Mina in un’esplosione di ritmo e adrenalina, in una versione inedita e originale. Serata che proseguirà alle 22 con The Urgonauts, in una commistione tra ska-reggae dei Carabi, attitudine punk e carattere folkloristico romagnolo. Domenica già a mattina, dj set di Dj Manuz alle 11, che si alternerà durante tutta la giornata e in serata con l’esibizione della Retromarching Band e di “Elvis”; nel mezzo, alle 18 circa, il live dei Sulfurea, in un’esplosione di rock alternativo e sonorità progressive. "Basta con eventi soltanto e unicamente funzionali al turismo – aggiungono gli organizzatori –, vogliamo ritrovarci tra residenti, per noi residenti.E divertirci ricostruendo relazioni di comunità sempre più labili".

Mario Gradara