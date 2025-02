Ottocento tifosi in viaggio sognando la Coppa Italia

San Giovanni si appresta a vivere una giornata storica, da un punto di vista sportivo e sociale. Domani, domenica 9 febbraio, oltre 800 marignanesi con pullman e auto proprie si dirigeranno a Bologna, all’Unipol Arena, per assistere alla finale di Coppa Italia A2 tra le proprie beniamine dell’Omag Mt San Giovanni e l’Itas Trentino di Trento. Un match senza ritorno e con in palio una coppa nazionale. Presidente Stefano Manconi che effetto fa sapere che 800 tifosi vi seguiranno domani? "Siamo molto orgogliosi di tutta questa partecipazione e ci auguriamo che sia solo l’inizio di un grande finale di stagione anche in termini di pubblico, perché poi si deve ricordare che dal 16 febbraio avremo la Pool Promozione con 5 turni casalinghi, al PalaMarignano, dove il pubblico potrebbe fare davvero la differenza. Tutto questo pubblico ce lo meritiamo, da due mesi a questa parte c’è un seguito davvero importante per una squadra che sta facendo risultati molto positivi".

Come arrivate a questo appuntamento dopo 4 mesi di grande pallavolo? "Le ragazze stanno bene ed hanno avuto tutta la settimana per recuperare, di certo le partite cominciano ad essere tante e qualche piccolo acciacco non manca ma tutto sommato siamo pronti, c’è tanto entusiasmo e vogliamo riportare la Coppa a San Giovanni".

Alla prima finale della sua storia, infatti, nel 2018 San Giovanni vinse contro Mondovi la Coppa Italia A2, poi fu sconfitta nel 2020 proprio da Trento e nel 2022 da Brescia dopo che la finale fu spostata da gennaio ad aprile. "La Coppa resta un trofeo nazionale e ci teniamo molto per tutto l’ambiente, anche per gli sponsor che ci sostengono da sempre, con Trento è di fatto una rivincita, il rinvio con Brescia invece nel 2022 ci penalizzò". Infine le ambizioni di serie A1 restano intatte, vero? "Noi ci crediamo, perché partiamo primi in Pool Promozione e vogliamo fare bene, sino ad oggi il livello della squadra lo sta dimostrando, il problema sarà la stanchezza con tre turni infrasettimanali e 10 partite in appena due mesi…...". San Giovanni sta vivendo un piccolo grande sogno con una società che 9 anni calca il palcoscenico della serie A2 e quest’anno è in vetta da parecchie settimane. Il sogno di serie A1 è concreto se si pensa che sono state sconfitte Brescia, Messina e Macerata in campionato e Busto Arsizio nella semifinale di Coppa. Ora sotto con Trento che si annuncia un avversario ostico e agguerrito. Luca Pizzagalli