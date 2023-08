Ottorino e Antonio centenari A Rimini in tutto sono sessanta

A Rimini per il ponte di Ferragosto sono in calendario due compleanni a tre cifre. Il primo, lunedì 14, quando Ottorino Chieregato potrà aggiungere i famosi ‘due zeri’ alla sua età, e il giorno dopo, martedì 15, con il festeggiamento del medesimo traguardo di Antonio Tognacci.

Ottorino Chieregato è nato nel 1923 a Ramodipalo (Lendinara, in provincia di Rovigo) ed è residente nel comune di Rimini da prima della Seconda guerra mondiale. Non è mai stato sposato ma ha comunque vissuto sempre in famiglia, circondato dall’affetto di ben 12 pronipoti che a loro volta hanno già altri figli. Persona estremamente attiva, ama da sempre la musica, la lirica (frequentava il Teatro Galli prima della sua distruzione) e il modellismo. Ancora oggi, segue gli avvenimenti di cronaca e di politica.

Antonio Tognacci nasce a Sant’Ermete come ultimo figlio di una numerosa famiglia di mezzadri e, dopo il matrimonio nel 1950 con l’amata Olga, con cui tuttora vive, si trasferisce a Rimini, dove nascono i suoi due figli. Contadino, barbiere, calzolaio, un uomo dall’intelligenza vivace e dinamica, cosa che gli ha permesso di affrontare con forza anche situazioni non facili, come la guerra e la deportazione in un campo di lavoro in Polonia. Si è sempre dedicato agli altri, dalla cura degli anziani e degli infermi, a quella della famiglia, dalla nipote ai pronipoti. Secondo gli ultimi dati forniti dal comune, Rimini conta un totale di 60 centenari, di cui 49 donne a fronte degli 11 uomini. Gli anziani con 100 anni sono 29, di 101 anni 14, di 102 anni 9, di 103 anni 4 e di 104 anni 1 signora. Tre donne, addirittura, hanno 105 anni, l’età ad oggi più avanzata a Rimini.

