Out Morra e Lamesta, l’attacco cambia volto

Senza Morra e senza Lamesta. A pensarlo così il Rimini di questa stagione non sembra nemmeno più lui. Ma così lo sarà domani a Gubbio con Troise che dovrà rinunciare a entrambi i suoi bomber. Entrambi squalificati, insieme a Langella e Lepri. Insomma, il giudice sportivo per l’ultima di campionato ha dimezzato l’attacco biancorosso e in settimana Emanuele Troise ha studiato soluzioni alternative. Che potrebbero portare a Ubaldi al centro dell’attacco, magari al fianco di Cernigoi. E insieme a Capanni, ma anche con l’alternativa Malagrida con il centrocampista tornato a disposizione dopo lo stop per infortunio. Per l’occasione il tecnico campano potrebbe anche decidere di cambiare modulo, vista l’emergenza. In mezzo al campo potrebbe riprendersi una maglia nell’undici Sala. Ma anche qui c’è da valutare quanti giocatori Troise deciderà di ’risparmiare’ in vista del primo round dei playoff.