Outlet meta preferita degli indonesiani

Aumentano gli arrivi di turisti indonesiani a San Marino Outlet Experience. Sono i frutti positivi di un accordo, siglato nel settembre scorso, con un tour operator asiatico che ha inserito la tappa sammarinese all’interno di itinerari turistici per facoltosi turisti indonesiani. "L’operazione – spiegano dall’outlet – è il risultato di un’attività volta a costruire relazioni internazionali B2B che favoriscano l’incoming di turisti e operatori economici e si è svolta con il supporto fondamentale dell’Ambasciatore presso l’Asean e il Vietnam, Massimo Ferdinandi". Da ottobre gli arrivi registrati sono stati 600 e la previsione è quella di superare il migliaio entro la fine dell’anno. "Ritengo che si stiano raccogliendo i frutti di un meticoloso lavoro nel campo della diplomazia del turismo – le parole dell’Ambasciatore Ferdinandi – Nel corso degli anni, non è un mistero, abbiamo incontrato centinaia di operatori del turismo indonesiani. Oggi, San Marino, non è più un puntino sconosciuto su una mappa negli uffici delle agenzie di viaggio del paese, ma una meta turistica di grande interesse".