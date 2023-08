Outlet, numeri che crescono e negozi che aprono

Numeri che crescono e negozi che aprono. Prosegue il piano di nuove aperture a San Marino Outlet Experience. In queste settimane tre nuove aperture hanno seguito la Pop-Up Boutique estiva 120%Lino, brand entrato a far parte come temporary store estivo di San Marino Outlet Experience. Attesa l’apertura di Etro, azienda che da sempre parla di moda e made in Italy, recente anche quella dello store di Liviana Conti, brand d’abbigliamento. È prevista per oggi l’apertura del punto vendita Sundek. Novità anche per quanto riguarda il food. Ferramenta Baker Eat ha recentemente rinnovato il proprio locale e la proposta gastronomica si è ampliata con l’arrivo di Waikiki Pokè, il primo franchising di poké nato in Italia.

Salgono quindi a 48 i punti vendita presenti a San Marino Outlet Experience, che prosegue nel proprio trend di crescita, confermato dalla chiusura del primo semestre del 2023 con un incremento a pari perimetro del 26% e con il segmento lusso e sport sopra la media. Da gennaio a maggio si è registrato un incremento di vendite totali del 40% confrontandolo con il medesimo periodo del 2022. Potente anche la crescita del parametro Lfl (like for like) che misura l’incremento delle vendite degli stessi negozi presenti nel medesimo periodo: +31%.

Sempre intensa la campagna promozionale attivata dall’outlet sammarinese in connessione col territorio sostenendo il calendario di Dj on stage, a Riccione nel mese di agosto, e supportando, recentemente, gli Internazionali di Tennis San Marino Open con la presenza di personaggi sportivi ad un talk show svoltosi all’outlet alla presenza delle telecamere di Sky.

"La crescita complessiva è sostenuta anche dalle robuste campagne social – spiegano da San Marino Outlet Experience guardando con attenzione anche i mezzi social – e, nell’ultimo periodo, sono state avviate delle collaborazioni con influencer del settore moda, food e travel che hanno prodotto interessanti risultati. Una particolare strategia, inoltre, è stata rivolta al mercato cinese con l’attivazione di un account ufficiale WeChat, l’app più popolare in Cina, ed altri social network, attività di Pr e campagne mirate attraverso collaborazioni con influencer".