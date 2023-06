"Outlet, un milione di visitatori in dodici mesi"

"Un milione di visitatori in dodici mesi". A mettere a bilancio i primi due anni del San Marino Outlet Experience è Maurizio Borletti, investor e founder di Borletti Group, ma anche presidente di The Market Prop.Co, la società proprietaria del polo del lusso sammarinese. Numeri, quelli snocciolati da Borletti, che "fotografano – dice – la nostra crescita, ma va considerato il punto di partenza in un periodo difficile per tutta l’economia mondiale. Arriveranno a breve altri store prestigiosi, saranno 50 entro il 2023 e puntiamo in pochi mesi ad occupare tutte le aree. Ci consideriamo un player economico del territorio e concorriamo al suo sviluppo". Complessivamente i dati registrati da San Marino Outlet Experience, inaugurato a giugno 2021, indicano nel 2022 un incremento del fatturato totale del 45% e a ’pari perimetro’ del 15% con percentuali ancora migliori nell’ultimo trimestre (incremento medio di oltre il 20% a ottobre, novembre e dicembre 2022). Il 2023 si è aperto con numeri che testimoniano la crescita costante di San Marino Outlet Experience. Da gennaio a maggio 2023 si è registrato un incremento di vendite totali del 40% confrontandolo con il medesimo periodo del 2022. "Potente – dicono – anche la crescita del parametro Lfl (like for like) che misura l’incremento delle vendite degli stessi negozi presenti nel medesimo periodo: +31%. Un altro dato conferma l’eccellente avvio del 2023: il cumulato dell’incidenza del tax free è stata del 13%, più alto considerando lo stesso periodo del 2022 (9%). Gli acquisti tax free hanno avuto uno scontrino medio di oltre 1.000 euro per i cittadini extra europei e di 650 per i turisti europei". Oggi sono presenti 44 store che danno lavoro stabilmente a circa 250 persone.

Nelle prossime settimane sono previste le aperture di Etro e Liviana Conti. Fra le attività svolte da San Marino Outlet Experience, con un team dedicato, c’è quella di costruire relazioni internazionali B2B che favoriscano l’incoming di turisti ed operatori economici. Attività attuate anche in collaborazione con Visit San Marino. "In questi mesi – spiegano, al fianco di Borletti, Barbara De Magistris consulente direzionale di San Marino Outlet Experience e Veronica Foresti direttrice marketing e turismo – i risultati hanno già prodotto cospicue presenze estere da Cina, Corea del Sud, Thailandia, Stati Uniti ed Emirati Arabi. Dall’Europa, la prevalenza di ospiti è da Germania e Francia. E sabato l’outlet festeggia il compleanno, dalle 16, con un programma di animazione e spettacolo con tanti ospiti. Tra loro anche Sara Croce, modella e influencer.