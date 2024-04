Over 35 in campo al ’Romeo Neri’

L’associazione calciatori Over 35, meglio nota con l’acronimo di Asco 35, torna in campo questo fine settimana per un triangolare di beneficenza. Oltre ai biancazzurri del Titano, saranno in scena questo pomeriggio sul sintetico del ’Romeo Neri’ anche le Legends del

comune di Rimini e il Team del cuore Emilia-Romagna. Un match che ha come obiettivo quello di raccogliere fondi che

saranno devoluti alla Cooperativa sociale Montetauro, attiva da oltre 50 anni (prima a Montigallo di Longiano e poi nella stessa Montetauro) nel fornire un’esperienza di comunità permanente a bambini e

disabili, ma anche servizi socio-assistenziali nei confronti di minori e adulti portatori di handicap, di minori e ragazze in gravi situazioni socio-familiari, ragazze madri e immigrati. L’appuntamento è fissato per questo pomeriggio, con calcio d’inizio alle 16 allo stadio di Piazzale del Popolo.