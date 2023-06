Ozpetek sceglie la città di Fellini

C’era anche Ferzan Ozpetek ieri alla serata inaugurale del film festival ‘Luoghi dell’anima’ al Fulgor. Un festival che per Andrea Guerra quest’anno tocca temi attuali che si riassumono nella "bellezza del paesaggio, l’umanità, il rispetto della natura e un ritorno alla memoria e ai valori di Tonino Guerra". E Ozpetek, grande ammiratore di Tonino, avvolto nel suo abito fumé, nella sala dell’Augeo, esprime dal canto suo con leggerezza il suo elogio per Rimini. Una terra da vivere "la notte" e una terra che "vale" per i grandi nomi di "Fellini e Guerra". Insomma, un luogo dove trovare la felicità. Un ospite speciale per un grande festival di Cinema, Ozpetek, a Rimini la aspettavano da tempo. "Il nome di questo festival è meraviglioso, non conoscevo Tonino Guerra, ma lui è stato per il cinema internazionale un mito. Quest’anno sono riuscito a venire grazie a un rinnovato invito di Andrea Guerra, ma già domani inizio un cortometraggio per una marca famosa di automobili".

I Luoghi dell’anima parlano dell’entroterra in Romagna, lei pensa di volersi ispirare a questi luoghi?

"Sono molto legato, come tutti, al nome di Fellini. Chiunque venga qui trova sempre il nome del Maestro. È davvero emozionante venire nei posti dove hanno lavorato Fellini e Tonino Guerra. È un tuffo nella memoria di quel cinema che ho amato e ho cercato di imparare e di seguire".

Quale è la scena che l’ha impressionata di più nei film di Fellini?

"Mi sono piaciute tantissime cose di Fellini, Amarcord è un film che trovo bellissimo e che Fellini ha girato quando era già avanti con gli anni. Il segno di Fellini rimane nel pubblico per la particolarità del suo sguardo e delle sue riprese. Il suo modo di inventare il cinema è unico".

Come in 8½?

"Era un film che non voleva fare, poi ci ha ripensato, era disperato e dalla disperazione è nato un capolavoro".

Rimini ha le carte in regola per diventare Capitale della cultura nel 2026?

"Un joker la città lo avrebbe già con Fellini".

Nei suoi progetti c’è la volontà di girare un film a Rimini?

"Invece di girare un film, vorrei venire qui. Tutti parlano di Rimini, dicono che si divertono e che vogliono venire a Rimini. Io sono curioso della vita di Rimini, soprattutto della vita notturna. Dopo, vedremo se girare un film. Intanto vorrei conoscere la città per viverla".

Verrà anche al Teatro Galli con il suo spettacolo "Ferzaneide"?

"È uno spettacolo che va sold out dappertutto in Italia, ma è molto faticoso, per cui faccio pochissime repliche. Spero di venire al Galli la prossima stagione".

Che ricordo ha di Massimo Troisi?

"È il primo amore, è con lui che ho iniziato il cinema. Se lui non mi avesse chiamato a fare il suo assistente, non so come sarebbe andata. Da lì è cambiata la mia vita. Non lo dimenticherò mai. Umanamente Troisi mi ha dato tantissimo perché mi ha fatto iniziare. E artisticamente lo considero uno degli uomini più intelligenti del cinema italiano. Troisi era grande perché faceva ridere grazie al suo modo di essere malinconico".

Andrea G. Cammarata