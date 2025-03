Pace armata al congresso di FdI. Ma la Colombo rompe la tregua

Un solo candidato per guidare il partito avrebbe dovuto sedare il confronto. Ma in casa di Fratelli d’Italia a Riccione, le tensioni covano sotto la cenere e si sono riaccese durante e dopo il congresso all’hotel Lungomare alla presenze di 150 militanti. Stefano Paolini era l’unico candidato a coordinatore. Insomma tutto scritto, se non fosse per gli altri membri del direttivo. Da una parte c’era Paolini con l’intenzione di eleggere altri cinque membri a sé vicini. Dall’altra, l’anima del partito rappresentata dalla deputata Beatriz Colombo e famiglia, molto più propensi a dividere equamente i candidati: 5 e 5. Non è stata una passeggiata e solo l’intervento del senatore Michele Barcaiuolo ha permesso di arrivare a una mediazione, evitando una sanguinosa votazione. L’urna e le schede elettorali non sono state utilizzate, anche se tra i 150 molti avevano la mano calda. Paolini l’ha spuntata, ottenendo cinque membri nel direttivo rispetto ai quattro degli ‘altri fratelli’. Ecco tutti i nomi: Roberto Gambuti, Roberto Bonifazzi, Antonia Barnabè, Antonio Carreri, Morena Galimi, Riccardo Amati, Romina Biasi, Marco Corbelli, Alessio Napoleone, oltre a Paolini. A questi dieci si aggiungono cinque consiglieri nominati dallo stesso Paolini che per il momento ne ha scelti quattro equamente divisi tra ambo le parti. Si tratta di Emanuele Sbaffoni, Stefano Pedrosi, Adriano Colombo e Giulio Mignani. Il quinto lo nominerà a tempo debito, non ha fretta. "Sono contento della partecipazione – dice il coordinatore provinciale Nicola Marcello -. E’ stato un congresso importante e un po’ di sana competizione ci sta. Alla fine abbiamo trovato un accordo". Soddisfatta anche la deputata Colombo: "Fratelli d’Italia a Riccione è un partito in salute. Il nuovo direttivo tiene conto della vecchia classe dirigente. Questo è solo il primo passo che trainerà FdI alle prossime amministrative anche esprimendo un candidato sindaco".

Pace fatta, o quasi. Passano pochi minuti dal termine del congresso e nelle chat si scatena la bagarre. Un post della Colombo rivolto ai ‘suoi’ fa il riassunto dei nominati e presenta tre incarichi "da me assegnati". La cosa arriva a Marcello che non la prende bene: "La deputata non ha nominato nessuno. Se si parla di incarichi sul territorio (si citava la Valconca) questo lo può fare il coordinatore provinciale. Mentre per il gruppo giovani del partito a decidere c’è un coordinatore preposto". La tregua è durata poco, mentre Colombo precisa: "Ci siamo chiariti. Si tratta del mio gruppo di lavoro. Ci sono militanti che non sono entrati nel direttivo e ritenevo giusto dargli questa possibilità. In chat siamo 150". Ed eccoci a Paolini, che riparte da dove si era fermato. "Ora dobbiamo lavorare per le prossime amministrative, andandoci a prendere il Comune con gli altri alleati. Siamo il primo partito". In FdI tutti sono pronti a puntare al municipio, ma con quale candidato? L’intervento al congresso del marito della Colombo, l’ex forzista Giulio Mignani, a tal proposito è illuminante, e lascia intendere che sarà della partita.

Andrea Oliva