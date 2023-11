Pace e diritto all’istruzione nel discorso del ministro Belluzzi alla conferenza Unesco Il segretario di Stato all'Istruzione di San Marino, Andrea Belluzzi, sottolinea l'importanza dell'istruzione gratuita e accessibile per tutti come base per la costruzione di generazioni di giovani di pace. L'istruzione dei bambini e dei giovani deve essere messa al centro delle politiche, poiché molti di loro sono stati esclusi a causa della pandemia e dei conflitti.