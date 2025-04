Padel, gestione ad Alleanza Sportiva

Conferma al padel in viale Milano. Alleanza Sportiva Riccione srl si è aggiudica la gestione dell’impianto sportivo tennis padel tra viale Milano e il lungomare per i prossimi cinque anni. L’assegnazione è avvenuta a seguito di una procedura negoziata indetta dal Comune riccionese con l’obiettivo di valorizzare e gestire la struttura, spiegano dal Comune, migliorando l’offerta di servizi sportivi per la comunità. "L’importo della concessione per il periodo di 5 anni è fissato in 250mila euro – sottolineano dall’amministrazione –. Il nuovo concessionario si impegnerà a mantenere la qualità dei servizi e a migliorare ulteriormente le strutture dell’impianto".