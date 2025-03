Padova spaventa l’Omag: "Sono in un buon periodo"

Nella prima giornata del girone di ritorno della Pool Promozione le atlete marignanesi saranno impegnate questa sera alle 20.30 al palasport Polifunzionale di Trebaseleghe contro il team Nuvolí Altafratte Padova. Il team veneto, allenato da Marco Sinibaldi, lo scorso anno all’Itas Trentino in A1, sta disputando questa seconda fase della stagione senza particolari pressioni ed ha ottenuto tre vittorie su cinque gare disputate, due, in casa contro Costa Volpino e Messina con il punteggio di 3-2 e l’ultima, nella quinta giornata della Pool Promozione, al PalaGeorge di Montichiari contro Brescia (1-3).

Dunque è una squadra in forma e rappresenta una outsider da prendere con le molle. In cabina di regia è arrivata Martina Stocco, e vi è pure la piemontese Chiara Ghibaudo. Il ruolo di opposto è tutto straniero, ricoperto dalla tedesca Lena Grosse Scharman e dalla lettone Vlada Pridakto. Nel reparto schiacciatrici, Padova può vantare l’esperienza di Cristina Fiorio (classe 1997) e lo spessore della giovane rivelazione, classe 2006, Erika Esposito. Al centro coach Sinibaldi dispone di tutta la maturità di Laura Bovo e dell’unica atleta confermata dal roster della scorsa stagione, la milanese Ilaria Fanelli. Un’altra certezza arriva dal capitano di Altafratte, Marianna Maggipinto, il libero che ha già giocato per due stagioni in serie A1 e che lo scorso anno ha difeso i colori di Città di Messina.

Dal canto loro, coach Massimo Bellano e le sue atlete, dopo il giorno di riposo di lunedì, sono tornate in palestra per preparare la gara di giovedì sera. Ieri pomeriggio, il team è partito alla volta di Trebaseleghe. Il tecnico marignanese, avendo tutte le atlete a disposizione, schiererà lo ’starting six’ classico con Nicolini in cabina di regia opposta a capitan Ortolani, in posto quattro Nardo e Piovesan, al centro Consoli e Parini, libero Valoppi, con le ragazze della panchina pronte a subentrare per dare il loro contributo.

"La trasferta veneta si annuncia molto difficile – non usa mezzi termini la regista marignanese Cecilia Nicolini –. Padova è una squadra che alterna momenti molto positivi ad altri un po’ meno, però, non dobbiamo farci ingannare pensando alla partita dell’andata, perché credo che oggi sarà un match completamente diverso. Loro hanno un gioco molto veloce perciò servirà una nostra prestazione molto positiva. Dobbiamo pensare a una gara alla volta senza guardare ai risultati degli altri campi".

Luca Pizzagalli