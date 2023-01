Padovano si presenta: "Voglio meritare Rimini"

"Cercherò di meritare la bellezza di questo territorio". Con queste parole Rosa Maria Padovano, da poco insediatasi a Rimini in qualità di nuovo prefetto, si è presentata ieri nel corso dell’incontro con la stampa che fa seguito a quello con il sindaco Jamil Sadegholvaad. "Sono felice di essere stata assegnata ad una provincia come quella Rimini, che spicca per le sue qualità eccezionali - ha detto Padovano -. Le persone che vivono e lavorano su questo territorio mi hanno riservato una grandissima accoglienza, offrendo la loro disponibilità e il loro supporto in questa prima fase. Ho subito avvertito una grande sintonia con gli interlocutori istituzionali che ho già avuto modo di incontrare e sono certa che potremo collaborare proficuamente in maniera sinergica. Chi mi ha preceduto (l’ex prefetto Giuseppe Forlenza, ndr) ha lavorato in maniera encomiabile, lasciando in eredità una situazione che rappresenta un punto di partenza importante". Laureata in giurisprudenza, la neo prefetto di Rimini è originaria di Mola di Bari ed è funzionaria dell’amministrazione civile del Ministero dell’Interno dal 1990. Nel corso della sua carriera ha ricoperto numerosi incarichi tra le prefetture di Bari, Lodi e Ancona, fino a Taranto, ultima sede in cui ha ricoperto il ruolo di vice prefetto vicario prima della nomina a prefetto, che a Rimini svolgerà per la prima volta. Tanti i temi che Padovano, in qualità di prefetto, sarà chiamata ad affrontare nei prossimi mesi, a cominciare da quello dei rinforzi e dell’adeguamento degli organici delle forze dell’ordine, questione cara anche al primo cittadino Sadegholvaad. Prima di portare sul tavolo proposte e soluzioni, "è opportuno prendersi del tempo per studiare e approfondire i problemi del territorio nella loro complessità". "Sono certa – aveva dichiarato Padovano a margine dell’incontro con il sindaco svoltosi nei giorni scorsi a Palazzo Garampi che qui mi sentirò pienamente accolta, come del resto è nella migliore tradizione romagnola, e insieme alle realtà del territorio, istituzionali e non, potrò assolvere al meglio le funzioni per le quali sono stata chiamata tra di voi".