Padre ’evade’ da San Patrignano: "Qui non ho amici, meglio il carcere"

"Meglio tornare in carcere che stare qui dentro. Basta: preparo le valigie e ne vado in caserma". Gli altri ragazzi ospiti di San Patrignano e gli operatori della comunità pensavano che scherzasse. Invece lui, un 27enne del Veronese che è agli arresti domiciliari a Sanpa da settembre, non scherzava affatto. Martedì sera, fatta la valigia, è uscito dalla comunità. I responsabili di San Patrignano sono stati così costretti a chiamare i carabinieri, trattandosi di fatto di un’evasione: il giovane era stato messo in comune dal giudice dopo un periodo trascorso in carcere per rapina. La sua ’fuga’ è durata poco: i carabinieri l’hanno trovato a circa 300 metri dai cancelli dell’ingresso principale di Sanpa e lo hanno arrestato. Dopo la notte in cella il 27enne, difeso dall’avvocato Andrea Muratori, è comparso ieri mattina davanti al giudice. Che ha disposto che il giovane torni a Sanpa, dove resterà fino a quando il suo avvocato non avrà trovato un’altra comunità disposta ad accoglierlo.

Il ragazzo, padre di un bimbo di 5 anni, ha un passato burrascoso alle spalle. Ha iniziato a drogarsi dopo la morte dei genitori, è già stato in varie comunità ricadendo sempre nel vizio. E per procurarsi i soldi per la droga, ha anche commesso una rapina finendo prima in carcere e poi a Sanpa, dov’è da settembre. Ma in comunità "non mi trovo bene e non sono ancora riuscito a fare amicizia con nessuno". Ecco perché l’altra sera è ’evaso’, sperando di tornare in carcere.