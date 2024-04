Padre violento cerca di accoltellare l’ex moglie: fermato da suo figlio

Rimini, 9 aprile 2024 – Più volte , stando alla denuncia presentata dalla stessa vittima, lui l’aveva minacciata di morte, dicendole che le avrebbe tagliato in due la testa. Poi un giorno, lo scorso marzo, avrebbe davvero impugnato un coltello da cucina contro l’ex moglie (la coppia è separata). In soccorso della donna è però intervenuto il figlio maggiorenne che, dopo un violento parapiglia, è infine riuscito a bloccare, disarmare e atterrare l’uomo, chiamando poi i carabinieri. E’ questo uno dei tanti episodi confluiti in una querela a carico di un 63enne residente nel Riminese, sottoposto ad un’indagine per maltrattamenti familiari e minacce nei confronti dell’ex moglie. Il giudice per le indagini preliminari di Rimini, vista la richiesta avanzata dal sostituto procuratore Luca Bertuzzi, ha emesso un decreto di giudizio immediato per il 63enne, difeso dall’avvocato Fabio Spiotta.

La prima udienza , davanti ai giudici del Collegio, è stata fissata per il 27 giugno prossimo. L’indagato era già stato sottoposto dal giudice alla misura dell’allontanamento d’urgenza dalla casa familiare. Gli episodi riferiti dalla donna ai carabinieri, che hanno raccolto la sua denuncia, fanno riferimento al periodo compreso tra l’ottobre del 2023 e il marzo di quest’anno. La coppia è separata e in attesa di completare le procedure per il divorzio, tuttavia ex marito ed ex moglie per un certo periodo avrebbero continuato a convivere sotto lo stesso tetto. E’ durante questa convivenza che il 63enne avrebbe cominciato a comportarsi in maniera sempre più aggressiva, accusando la donna di un presunto tradimento, rivolgendole delle minacce sempre più pesanti, accompagnate da insulti e dalla promessa che l’avrebbe prima o poi ammazzata.

Minacce rivolte non solo a lei, ma anche ai figli della coppia, che sarebbero stati tirati in mezzo in quelle discussioni furibonde. Per rendersi ancora più minaccioso, l’uomo – stando al racconto fornito ai militari dell’Arma dalla vittima – non avrebbe esitato a tirare fuori dei coltelli dal mobile della cucina, affermando di essere pronto ad utilizzarli contro di lei. Una minaccia a cui avrebbe tentato di dare seguito lo scorso marzo, perdendo completamente la testa al termine dell’ennesimo, violento litigio, e impugnando la lama. Le grida concitate hanno però richiamato l’attenzione del figlio, che si è precipitato nella stanza e, senza perdere nemmeno un secondo, si è scagliato addosso al padre, riuscendo a disarmarlo, chiamando poi i carabinieri. Ciò nonostante, anche a fronte dell’arrivo delle forze dell’ordine, il 63enne avrebbe continuato a minacciare di morte sia l’ex moglie che il figlio.