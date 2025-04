Paesani assolto dopo quattro anni: "Nessuno mi darà ciò che ho perso"

Si chiude la battaglia legale sulla pista da ballo centrale del Coconuts, a seguito del sequestro eseguito nel settembre del 2019 dalla polizia locale di Rimini su disposizione della Procura. Nei giorni scorsi la Corte d’Appello di Bologna ha confermato la sentenza di primo grado per il patron del locale, Lucio Paesani.

In primo grado, parte delle accuse a carico dell’imprenditore - difeso dagli avvocati Paolo Righi e Franco Fiorenza - erano state prescritte, mentre per le rimanenti Paesani era stato assolto dal giudice del tribunale di Rimini. La pubblica accusa, a seguito di un iniziale ricorso, ha rinunciato all’appello e così la Corte bolognese nei giorni scorsi ha di fatto confermato i contenuti della sentenza riminese.

Gli inquirenti nello specifico, avevano contestato a Paesani l’assenza dei necessari titoli abilitativi della pista da ballo, puntando il dito soprattutto contro i tamponamenti laterali e le coperture, che di fatto consentivano di utilizzare l’area di circa 180 metri quadrati.

Lucio Paesani, su Facebook, ha ripercorso la vicenda ed espresso alcune considerazioni a seguito dell’assoluzione. "Il mio locale si vide sequestrata la pista da ballo centrale, per tre estati, perdendo circa un milione di euro d’incasso. Dopo quattro anni venni assolto perché il fatto non sussiste. Nessuno mi ha pagato gli avvocati. Nessuno mi ha restituito gli incassi. Il Comune, due giorni dopo aver vinto il processo, mi notificò un ordine di demolizione che mi costrinse a difendermi dinanzi al Tar. Vincemmo anche al Tar, nessuno mi restituì le spese legali. Ora la Corte d’Appello di Bologna, per la diciannovesima volta, ha sentenziato che sono innocente perché il fatto non sussiste" conclude Paesani.

l. m.