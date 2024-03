"Paese che vai, dolce che trovi". Questo il progetto che ci ha visto preparare un dolce proveniente da ogni Stato che stiamo studiando. Nella cucina della scuola sono stati creati crepes francesi, marmellata all’arancia spagnola, e un crumble per l’Inghilterra. Un’attività molto divertente e coinvolgente delle classi seconde che viene svolta nelle ore di geografia e non solo. Ad aprile le ricette saranno in tedesco grazie alla collaborazione con l’alberghiero Savioli.

Valeria Gamboni,

Noa Bandiera II D - Tommaso Caldari II C