Riccione Paese, guerra tra comitati. Danese: "Non mi dimetto"

Lina Danese, presidente del comitato d’area Riccione Paese non molla. Di fronte alla richiesta di dimissioni la scorsa settimana sottoscritta da 46 commercianti del comitato ‘No Ztl’, che intende delegittimare lei e il suo cda, fa sapere che resterà in carica fino alla scadenza del suo mandato, prevista nel febbraio 2027. Nella missiva diretta agli operatori del centro storico definisce la petizione "ennesimo assalto politico", lo fa ripercorrendo la storia dall’inizio del suo mandato a oggi, ricordando di essere stata proposta in un momento difficile, quando la presidente Vilma Volpetti, a mandato scaduto, le aveva "confidato di avere subito degli attacchi e poi di avere problemi familiari".

Aggiunge: "Solo nel tempo scoprii che per almeno due anni non erano stati presentati bilanci per cui molti consiglieri si erano dimessi e la credibilità del comitato si era indebolita. Così lei propose il mio nome come sua erede in assemblea elettiva. Continuò però a occuparsi dei rapporti con i commercianti, fu così che decisi di interpretare pienamente il mio ruolo, affrontando le responsabilità che partirono dai debiti pregressi ereditati dalla sua gestione". Il caso è poi diventato politico, sostiene la Danese che precisa: "Io non ho nulla a che fare con la politica. Lo dichiaro, senza paura di ripercussioni anche nei confronti di chi governa ora. Non sono vicina né all’attuale amministrazione né all’opposizione, non mi presto, né mi presterò mai ad alcuna campagna politica. Mio unico scopo è rappresentare cittadini e commercianti del Paese nel loro esclusivo interesse, senza farmi strumentalizzare, come pensava di fare chi mi ha chiesto di diventare presidente".

E ancora: "Se ci sono criticità le evidenzieremo, se ci sono opportunità le coglieremo. Il nostro dev’essere un dialogo costruttivo senza pregiudizi, boicottaggi o schieramenti politici. È quello che ho fatto nell’ultimo incontro con l’amministrazione, coinvolgendo vari attivisti ‘No Ztl’, ma anche questa scelta democratica è stata strumentalizzata. Ribadisco: continuerò a lavorare fino a fine mandato per garantire che nessuna forza politica dia l’assalto a un comitato, che deve fare l’interesse dei commercianti e non diventare uno strumento elettorale". Poi l’invito della Danese al ‘No Ztl’ a formalizzare un nuovo comitato alternativo "per portare avanti i propri reali obiettivi politici perché questo è sempre stato l’intento". Aggiunge: "Fatelo senza nascondervi dietro la maschera di un interesse di comunità che non vi appartiene". Infine l’appello rivolto a tutti i commercianti a scegliere la via del dialogo e della partecipazione.

Nives Concolino