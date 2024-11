Paese, il comitato: "Attacchi vili"

Dopo le ultime due dimissioni, il direttivo del comitato d’area di Riccione Paese ha di nuovo sette membri. Oltre alla presidente Lina Danese, ne fanno parte i consiglieri Stella Rotordam, Serena Montaspro, Rosetta Pari, Milena Morri, Dino Saponi e Antonella Baiocchi. "Il consiglio va avanti nel pieno delle sue funzioni _ sottolinea la Danese _. Non ha mai perso la sua funzionalità, né è mai decaduto, come qualcuno della neonata associazione antagonista vuol far intendere, perché da statuto il direttivo, che potrebbe essere composto anche da cinque soci, ha sempre mantenuto la metà dei consiglieri più uno. Quindi in ottobre abbiamo nominato due nuovi membri al posto dei due dimissionari, scegliendoli tra i più votati e tenendo conto delle rinunce espresse da chi li precedeva per voti. Lo stesso è avvenuto con le altre due recenti dimissioni".

Chiarito quest’aspetto, la Danese si dice soddisfatta per la festa del patrono San Martino che ha visto riempire di gente vie e piazze dell’antico borgo. Intanto replica agli attacchi, che definisce "vili" e in altri casi "violenti", a lei rivolti sui mass media e nelle chat dagli antagonisti. "Lo faccio per difendere il comitato che presiedo e non me stessa _ premette _. Quello lo farò nelle opportune sedi, in tal senso ho già dato mandato ai miei legali". E ancora: "Sento il dovere di far sentire la mia voce, o meglio quella del comitato, perché è giusto spazzare via veleni e falsità, nonché difendere chi si dedica con cuore e passione gratuitamente al comitato. Ne ho sentite di tutti i colori: che non sarei legittimata a fare la presidente perché non riccionese d’origine, che sulla viabilità non si difenderebbero gli interessi dei commercianti, che le persone non verrebbero ascoltate e le attività non sarebbero condivise. Mi è stato addirittura contestato di aver usato risorse mie per le necessità del comitato in maniera arbitraria e clandestina, mentre un verbale attesta che questo era stato preannunciato alla luce del sole, senza alcun dissenso, d’altra parte questa facoltà è prevista da statuto".

Inoltre puntualizza che "è molto grave che alcuni soci, pochi in verità, anziché portare avanti le loro istanze nel comitato abbiano fondato un’associazione parallela contro qualcosa che non risulta. Il Comune infatti non ha assunto alcuna decisione sulla Ztl di un tratto di corso Fratelli Cervi, come assicurato dalla sindaca Angelini e da altri amministratori. Oltretutto sulla viabilità del corso il comitato a giugno ha già raccolto delle firme, protocollate in Comune, quindi la nascita dell’associazione mi fa pensare che i motivi siano altri e questo è gravissimo. Fin dal mio insediamento ho preteso che il comitato dovesse rimanere totalmente estraneo alle contrapposizioni politiche e occuparsi del bene del quartiere, a prescindere dal colore politico dell’amministrazione".

Nives Concolino