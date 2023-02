Paga 100mila di anticipo per una casa fantasma

Compra casa a Riccione, a due passi da viale D’Annunzio, sborsando anche un sostanzioso anticipo, ma sull’appartamento pende un contezioso amministrativo. È quanto accaduto a un riccionese di 46 anni che, ritenendo di aver preso un ‘bidone’ da parte della società a cui si era rivolto per l’acquisto dell’immobile, ha deciso di ricorrere alle vie legali e di affidarsi all’avvocato Stefano Caroli, presentando una denuncia alla Procura di Rimini per fare pienamente luce sulla vicenda. La storia comincia nel 2019, quando il 46enne mette gli occhi su un annuncio riguardante un appartamento al quarto piano con annesso box al piano interrato, da realizzarsi in una bella zona della Perla Verde.

Contatta la società dicendosi interessato all’affare. La trattativa procede in fretta e nel marzo del 2019 si arriva così alla sottoscrizione del contratto preliminare. Il prezzo dell’immobile è di oltre 600mila euro: l’acquirente versa nelle mani dei titolari della società, in parte in contanti e in parte attraverso bonifico, una somma di 130mila euro come acconto. Il 46enne, entrato in possesso delle chiavi dell’appartamento, felice per l’affare appena concluso, inizia ad arredarlo a proprio piacimento e commissiona anche una serie di lavori di finitura. Tutto sembra procedere per il meglio, se non che a un certo arriva la doccia fredda. Il nuovo padrone di casa scopre che sull’immobile pende un ricorso al Consiglio di Stato riguardante la sospensione di una sentenza di primo grado del Tar per la richiesta di annullamento del permesso di costruire. Ricorso che, di fatto, rende impossibile procedere con il perfezionamento del rogito.

Si arriva così al settembre del 2020, con i giudici del Consiglio di Stato che dichiarano parzialmente nulla la precedente sentenza di primo e rimandano il fascicolo sul tavolo del Tribunale amministrativo regionale. Il quale, nel giugno del 2021, annulla definitivamente il permesso di costruire. A questo punto il 46enne va su tutte le furie: accusa la società che gli aveva proposto l’immobile di non aver fatto parola del contenzioso in corso davanti al Consiglio di Stato, inducendolo di conseguenza in errore, non dubitando della regolarità del permesso urbanistico-edilizio. Se ne fosse stato a conoscenza, sostiene, non avrebbe sicuramente portato avanti quella trattativa. Da qui la decisione di rivolgersi all’avvocato Caroli per dare il la alla battaglia legale. L’amministratore della società, sostiene l’autore della denuncia, avrebbe inoltre provveduto a cambiare serratura all’appartamento, non appena venuto a conoscenza della denuncia contro di lui.