"Se questo comparto decisivo per il turismo italiano rimane irriformabile lo si deve solo alle scelte surreali di questo sgangherato centrodestra: a pagare il prezzo della proroga saranno operatori e turisti". Marco Croatti, senatore del Movimento 5 Stelle, all’attacco sul rinvio dei bandi per le concessioni demaniali. Si va avanti con un regime di "canoni irrisori e criticità croniche, dove i più scaltri si fanno beffe di chi lavora in modo corretto". "Il governo dei patrioti di Giorgia Meloni – tuona Croatti – si prende una grande responsabilità, perché ci porta alla prova di forza con l’Ue e soprattutto prosegue la colossale presa in giro nei confronti di tutto il settore". Il motivo è presto detto: "il percorso che porterà a un sistema di gare pubbliche è inesorabile". "La verità è che la Meloni è stata costretta a regalare la bandierina a Lega e Forza Italia... Il centrodestra non va d’accordo su nulla ed è pronto a paralizzare il Paese per un pugno di voti". Le spiagge, "da beni pubblici quali sono, vanno assegnate tramite gare ad evidenza pubblica. Per i sovranisti dello sdraio invece va bene questo pesante clima di incertezza".