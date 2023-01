Pagano la super multa per salvare la patente

Oltre duemila automobilisti, nel 2022, hanno preferito pagare una multa salata (291 euro oltre l’importo della sanzione) per evitare di vedersi togliere punti dalla patente. È quanto consente il discusso articolo 126 bis del codice della strada, che prevede per i multati che non comunichino chi guidava la loro auto al momento dell’infrazione un salasso che però evita la penalizzazione. E conseguente rischio di perdere il permesso di guida. È quanto emerge dai dati del consuntivo – a tutto il 10 novembre – della polizia municipale di Bellaria Igea Marina. Che sino a quella data, nel 2022, aveva incassato complessivamente 3.009.160 euro dalle sanzioni. Di questi, 1.893.093 dalla principale fonte, per così dire, ovvero i due autovelox fissi piazzati sulla Statale 16 (le multe sono state 18.263). Ma la seconda voce nel bilancio, quasi 700mila euro (per l’esattezza 694.860) viene dall’articolo 126 bis, con 2.272 multe – anche queste da autovelox – per le quali non è stato indicato chi guidava. "Evidentemente parecchie persone, che magari erano rimaste un po’ a corto di punti sulla patente – ragiona l’assessore alla polizia municipale, Cristiano Mauri – hanno fatto la scelta di pagare una somma più alta ma conservare tutti i punti che avevano, forse non tantissimi".

La normativa prevede che i dati del conducente del mezzo stesso vengono indicati entro 60 giorni dalla notifica di un verbale. In caso contrario, il balzello cresce e amici come prima. Lo stesso bilancio – ancora provvisorio – delle sanzioni stradali vede un netto calo, rispetto all’anno precedente, delle multe per divieto di sosta. Sono scese da 7.141 nel 2021 (lo stesso periodo, parziale) a 5.156 nel 2022. "Ciò viene da una scelta precisa – aggiunge Mauri –. Cioè dedicare più risorse, energie e attenzioni al controllo del territorio. Non per caso i ’verbali contestati’ sono aumentati notevolmente, passando da 539 del 2021 a 835 dell’anno successivo". Questa voce di bilancio ha portato nelle casse comunali 160.680 euro nel 2022 (erano stati 96.436 nel 2021). I verbali della polizia municipale emessi a causa di incidenti sono saliti anch’essi, passati da 75 a 91, con 15.024 euro incamerati.

La somma complessiva sfonda di poco il muro dei tre milioni di euro; nel 2021 era stata di 2,9 milioni. Entrambe le cifre lontane da quella stratosferica del 2020, che seppure ’anno Covid’ aveva portato a 4,4 milioni di incasso da multe stradali. A giocare un ruolo determinante erano verosimilmente stati i lavori sulla Statale 16, "con modifiche momentanee del limite di velocità", ricorda lo stesso Mauri.

Mario Gradara