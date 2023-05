"Pagheremo le tasse fino al 9 luglio"

Oltre sei mesi per pagare il fisco. Lo chiamano tax free day, il giorno in cui le aziende riminesi smetteranno di lavorare per pagare le tasse e cominceranno a destinare i guadagni all’impresa. Nel 2023 il Tax free day cadrà il 9 di luglio, oltre metà dell’anno, ma nella cattiva notizia c’è anche la buona. Infatti in passato andava peggio rileva l’Osservatorio permanente di Cna sulla tassazione delle Pmi che analizza l’andamento della tassazione sulle piccole imprese in 114 città italiane. Nel 2017 si terminava di pagare il fisco il 6 di agosto, quasi un mese dopo. "L’Osservatorio mostra come l’anno scorso la tassazione media in Italia sulle imprese sia scesa al 52,7% e a Rimini al 52,2%" sottolinea Mirco Galeazzi (foto) presidente Cna Rimini. La riduzione è stata possibile "grazie alla deduzione Imu del 100%, l’eliminazione dell’Irap e la rimodulazione dell’Irpef, tutti interventi sollecitati da anni dalla Confederazione. La pressione fiscale così è scesa di 7,5 punti percentuali".

Prendiamo il caso di una azienda tipo, con un laboratorio di 350 metri quadrati e un negozio di 175. I ricavi annuali sono stimati in 431mila euro, mentre un impiegato e quattro operai costano 165mila euro di personale. Da considerare 160mila euro del costo del venduto, i 56mila per altri costi e ammortamenti, ed infine 50mila euro del reddito d’impresa. Questi i numeri con i quali le aziende devono fare i conti. Intanto il taglio di 7,5 punti percentuali delle tasse vedono Rimini scalare a classifica dei comuni virtuosi passando dalla 72esima posizione alla 52esima. "Anche se la pressione fiscale è scesa resta comunque elevata. A Bolzano l’impresa deve lavorare fino al 18 giugno per pagare il socio Stato mentre a Rimini fino al 9 luglio, ad Agrigento fino al 30 luglio".