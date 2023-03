"Paghiamo noi il veterinario a chi adotta un cane anziano"

Adotta un cane anziano e il veterinario te lo paga il canile. È lo slogan lanciato dell’associazione ‘Konrad Lorenz e l’uomo incontrò il cane’ che gestisce la struttura pubblica a Riccione. "L’adozione – spiegano dall’associazione – quasi sempre è un gesto di grande cuore. A volte però i buoni sentimenti possono non essere sufficienti. Scegliere di adottare un cane anziano può infatti risultare molto oneroso, soprattutto se, come fisiologico, l’animale non gode più di ottima salute. Ragione che contribuisce a frenare tante persone a dare accoglienza ai quadrupedi di una certa età".

Così i cani restano nei box del canile e giorno dopo giorno svanisce la speranza di poter un giorno trovare una casa, affetti e luoghi dove potersi muovere in libertà. Per dare ancora speranza a questi quattrozampe l’associazione ha deciso che se dal canile si porta a casa un cane con almeno dieci anni di vita, l’associazione offre l’assistenza gratuita a vita per l’animale.

"Un cane anziano necessita spesso di andare dal veterinario – dice il presidente Massimiliano Lemmo – e quindi, per favorire le adozioni, garantiamo che le visite saranno sempre gratuite: in sostanza l’assistenza sanitaria è assicurata a vita". La storia di Otello è emblematica. Otello è un maremmano di ben sedici anni. Nel canile di Riccione ci era stato tanto tempo fa, quando era un cucciolone. Poi l’adozione e una famiglia. Ma un mese fa il proprietario di Otello, anche lui ormai anziano, è deceduto e per il maremmano si sono aperte nuovamente le porte delle gabbie del canile. Oggi Otello è diventato il simbolo della campagna lanciata dalla Konrad Lorenz.

a. ol.