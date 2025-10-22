Pagliarani recita la parte del pescatore in una serie tv

C’è un pescatore sul porto a Cesenatico, ma ha dei tratti famigliari. Siamo nella puntata finale della serie tv ‘La ricerca della felicità’ con Cristina Capotondi, girata sulla riviera romagnola, tra Rimini e Cesenatico. Ed è in una scena girata qui che quel viso comparso in tv ha qualcosa di familiare. Non potrebbe essere diversamente perché quel pescatore è Gabriele Pagliarani, il ‘bagnino d’Italia’, che in quanto a presenzialismo non scherza affatto. Pagliarani questa volta non si è limitato a una presenza, "ho anche recitato in alcune battute, e per me è stato bello e importante. Devo ringraziare la mia amica Vania Arcangeli, che segue i casting e quando può mi chiama. Partecipare alla fiction con la Capotondi è stato emozionante. Ho detto anche due parole e sono rimasto sul video per diverso tempo perché la scena era importate, dunque sono davvero molto contento". Il prossimo anno rivedremo Pagliarani in tv, ma questa volta "in un reality girato in Calabria nei mesi scorsi. E’ stata una bella esperienza anche perché c’erano personaggi famosi come Elettra Lamborghini, la moglie di Bobo Vieri e tanti altri. Ovunque vado cerco di portare alto il nome della nostra riviera e della città. Quando posso ci infilo sempre il nome di Rimini". Intanto Pagliarani mette altre tacche alle esperienze che lo hanno visto sullo schermo, che si tratti di film, serie tv o di programmi. "Di apparizioni ne ho fatte tante. Ricordo quella con Frizzi a ‘I soliti ignoti’ in passato, sono stato anche da Costanzo e da Bruno Vespa. Dove vado porto questa terra perché in fondo ce l’ho nel cuore".