Palas 2 al Marano. Gli albergatori abbattono i ’campanili’

Un secondo palacongressi riminese al confine con Riccione. "La cosa ci troverebbe senza dubbio favorevoli", incalza Claudio Montanari, presidente di Federalberghi. "Sarebbe importante perché penso siamo maturi come territorio per pensare che il turismo non ha confini, dunque basta con i campanili. Dobbiamo pensare a una rete infrastrutturale sull’intero territorio, e un palazzo dei congressi nella zona del Marano sarebbe molto interessante per la rigenerazione urbana di quell’area e per le sue potenzialità".

Agli albergatori riccionesi l’idea di avere congressisti a due passi dal confine non dispiace affatto, e Montanari rispolvera il vecchio dibattito che si generò anni fa sull’opportunità o meno di realizzare una unica e grande struttura congressuale nella zona di confine. Non passò e vennero realizzati il palariccione in pieno centro nella Perla verde e il palazzo dei congressi a Rimini sulle ceneri della vecchia fiera. Ma a Rimini un solo Palas sta stretto, e per dirla tutta anche il palazzo riccionese comincia ad avere problemi di sold out in alcuni periodi dell’anno.

"Io credo che realizzare una nuova struttura congressuale in quella zona sia una opportunità anche per Riccione, non solo per Rimini. Dirò di più. Credo che questo territorio sia pronto per pensare oltre alle logiche di confine, e nel dirlo mi riferisco anche agli imprenditori. Sono convinto che sarebbe importante se si formasse un gruppo di albergatori propenso a entrare nella futura società di quel palazzo, investendo denaro sonante. Non mi riferisco solo agli imprenditori riccionesi, che sono sicuro sarebbero interessati a una iniziativa simile, ma anche a quelli riminesi".

Montanari apre una nuova fase nel dibattito che fino a ieri si era limitato ai confini riminesi dove si è parlato di un Palas 2. Oggi questa ipotesi alla quale il Comune di Rimini sta lavorando, viene visto da Federalberghi Riccione come un terzo palazzo per l’intero territorio "e come imprenditori è arrivato il momento di investire assieme nella costituzione di questo progetto congressuale". Federalberghi non è nuova a iniziative simili. Già nella costituzione della prima società del palazzo riccionese era presente nella società. Oggi, al di là del confine, si intravvedono nuove possibilità, e gli albergatori sono pronti ad abbracciarle.

Andrea Oliva