Palas, Gobbi non si accomoda sulla ‘poltrona’: "Ho già rifiutato due volte di guidare la società"

"La poltrona del Palas? No grazie". A volere mettere i puntini sulle ‘i’ è Simone Gobbi, attuale presidente del consiglio comunale, dopo essere stato accostato alla futura nomina per la New Palariccione srl.

"A scanso di equivoci voglio subito dire che la poltrona del Palas mi è già stata offerta per due volte nei mesi scorsi, sia prima che addirittura dopo il commissariamento, e che per due volte la mia risposta è sempre stata la stessa e cioè no". Gobbi si chiama fuori dalla corsa al Palas. Non è un mistero che il presidente avrebbe gradito un posto in giunta nel settore Turismo, ma a quanto dice, la poltrona della Palariccione non rientra tra i suoi obiettivi. "Questo perché sono concentrato a cercare di dare risposta alle tante persone che quotidianamente mi contattano e non a cercare poltrone. I tantissimi riccionesi che mi hanno eletto lo hanno fatto per vedermi amministratore comunale, per risolvere i loro problemi e per tentare di dare un contributo per migliorare la nostra città. Non finirò mai di ringraziare coloro che mi hanno sostenuto, non intendo tradire la loro fiducia". Anche sulla Palariccione il presidente del consiglio si ferma ai ringraziamenti. "Ovviamente ringrazio la sindaca e il segretario del Partito democratico per aver pensato a me per quel ruolo". Tuttavia questo passaggio offre un altro spunto. Appare evidente che nel Pd si guarda con favore alla guida del Palas, e in maggioranza il dibattito è aperto. Ma il confronto non appare pacifico ascoltando Gobbi: "Purtroppo ho dovuto constatare come alcuni individui, di ben scarso valore morale, diffondono informazioni false".

a. ol.