Rimini
CronacaPalasport, collaudo in corso. Ancora attesa per l’apertura
21 ott 2025
FEDERICO TOMMASINI
Cronaca
  3. Cronaca
  4. Palasport, collaudo in corso. Ancora attesa per l’apertura

Per approfondire:

Bisognerà attendere ancora qualche mese prima di vedere aperto al pubblico il nuovo Palazzetto dello Sport in zona stadio. Un’opera importante, dal valore superiore ai due milioni di euro, tra i progetti più significativi dell’amministrazione cattolichina. A luglio era stata affidata la gestione della struttura a un raggruppamento di player nazionali e locali nel mondo dello sport. "Siamo nel pieno della fase di collaudo – spiega l’assessore ai lavori pubblici Alessandro Uguccioni (foto) –. Si tratta di una fase molto tecnica, che non coinvolge direttamente la politica. Il collaudo della struttura e dei suoi impianti richiede tempi precisi, necessari per verificare ogni aspetto e garantire la piena sicurezza e funzionalità del palazzetto". Durante il collaudo vengono effettuate tutte le verifiche finali per accertare che l’opera sia stata realizzata a regola d’arte, nel pieno rispetto del progetto esecutivo e delle normative tecniche vigenti. È un passaggio fondamentale, che precede la consegna definitiva della struttura alla città. I cattolichini dovranno quindi pazientare ancora un po’ prima di poter entrare per la prima volta nel nuovo palazzetto, i cui lavori sono iniziati nel novembre del 2023. "La fase di collaudo finale è iniziata il 15 settembre – prosegue Uguccioni – e al momento non ritengo opportuno indicare una data precisa di apertura. Posso però assicurare che i lavori stanno procedendo regolarmente e senza intoppi". Il Palazzetto dello Sport rappresenta uno dei fiori all’occhiello dell’amministrazione cattolichina, sin dal momento della progettazione. "Abbiamo investito molto – conclude l’assessore – non solo negli spazi interni, come il campo in parquet, ma anche nelle opere esterne, che renderanno l’area un vero punto di riferimento per la vita sportiva e sociale della città".

Federico Tommasini

