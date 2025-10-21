Palasport, collaudo in corso. Ancora attesa per l’apertura

Bisognerà attendere ancora qualche mese prima di vedere aperto al pubblico il nuovo Palazzetto dello Sport in zona stadio. Un’opera importante, dal valore superiore ai due milioni di euro, tra i progetti più significativi dell’amministrazione cattolichina. A luglio era stata affidata la gestione della struttura a un raggruppamento di player nazionali e locali nel mondo dello sport. "Siamo nel pieno della fase di collaudo – spiega l’assessore ai lavori pubblici Alessandro Uguccioni (foto) –. Si tratta di una fase molto tecnica, che non coinvolge direttamente la politica. Il collaudo della struttura e dei suoi impianti richiede tempi precisi, necessari per verificare ogni aspetto e garantire la piena sicurezza e funzionalità del palazzetto". Durante il collaudo vengono effettuate tutte le verifiche finali per accertare che l’opera sia stata realizzata a regola d’arte, nel pieno rispetto del progetto esecutivo e delle normative tecniche vigenti. È un passaggio fondamentale, che precede la consegna definitiva della struttura alla città. I cattolichini dovranno quindi pazientare ancora un po’ prima di poter entrare per la prima volta nel nuovo palazzetto, i cui lavori sono iniziati nel novembre del 2023. "La fase di collaudo finale è iniziata il 15 settembre – prosegue Uguccioni – e al momento non ritengo opportuno indicare una data precisa di apertura. Posso però assicurare che i lavori stanno procedendo regolarmente e senza intoppi". Il Palazzetto dello Sport rappresenta uno dei fiori all’occhiello dell’amministrazione cattolichina, sin dal momento della progettazione. "Abbiamo investito molto – conclude l’assessore – non solo negli spazi interni, come il campo in parquet, ma anche nelle opere esterne, che renderanno l’area un vero punto di riferimento per la vita sportiva e sociale della città".

Federico Tommasini