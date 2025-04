Palasport, il bando c’è: ridotto il canone annuo

È stato ufficialmente pubblicato da pochi giorni il bando di gestione per il futuro palasport di Cattolica in zona ex-Vgs. Dopo mesi di indiscrezioni ed attese, ora è ufficiale. Si richiede una gestione per 12 anni, ad un canone molto basso, di circa 5.000 euro all’anno, a chi sarà il concessionario. Ma come anticipato dal Carlino, vi sarà a carico del gestore la realizzazione delle tribune da circa 1.100 posti per un costo complessivo di oltre 300.000 euro, compreso il tabellone segnapunti, con una cifra che arriverebbe a quasi 400.000 euro considerando ulteriori presunti oneri finanziari.

"La presente procedura di gara, relativa ad una concessione di servizi, da svolgersi tramite procedura aperta con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa – si legge nel bando – sarà interamente svolta tramite la piattaforma telematica all’indirizzo http://intercenter.regione. Il contratto di concessione avrà ad oggetto la gestione complessiva del nuovo Palazzetto dello Sport di proprietà comunale sito nel Comune di Cattolica, in via Carpignola snc, per la durata di 12 anni, fatta salva la riduzione offerta in sede di gara".

Ed ancora, sempre dal bando: "L’investimento iniziale richiesto all’operatore economico ricomprende anche la fornitura obbligatoria e la posa in opera, ad esclusive spese della Concessionaria, di tribune e tabellone segnapunti meglio descritti all’art. 2 del Capitolato Speciale d’Oneri e nel Piano Economico Finanziario (PEF), al fine del completamento della struttura. Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 65 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dal Disciplinare. L’offerta deve pervenire entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13:00 del giorno 28/04/2025 a pena di esclusione".

Dunque entro fine mese si saprà chi veramente è interessato ad un’operazione che potrebbe dare nuova linfa al turismo sportivo di Cattolica e nuove possibilità di sviluppo economico ad un intero territorio che crede fortemente nella destagionalizzazione. L’opera è costata circa 2,5 milioni di euro di fondi statali ed il cantiere è in via di conclusione. L’amministrazione comunale ha anticipato nei mesi scorsi, che l’apertura del nuovo Palas potrebbe essere effettuata già dopo l’estate, e dunque nel prossimo autunno. Nelle prossime settimane si attende l’ufficialità anche in questa direzione.

Luca Pizzagalli