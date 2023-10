Palaveleno, contenzioso infinito. Nuova perizia sui vecchi abusi

Sale, vani, scale e ripostigli abusivi al Palazzo dei congressi del compianto Aldo ’Veleno’ Foschi (foto). "Gli incrementi di superficie utile lorda realizzati in difformità dal progetto approvato ammontano a 1.981,20 metri quadrati (6.852,75 in totale, dei quali 4.871,55 autorizzati) pari a un aumento del 41%", scriveva nella delibera del 4 agosto 2017 l’allora dirigente comunale Michele Bonito, dopo vari sopralluoghi iniziati dal dicembre precedente da parte dell’Ufficio controlli edilizi, e relativi verbali. Ne seguì una "ingiunzione di demolizione e di ripristino dello stato del luoghi", nella quale compare un lungo elenco di opere, di urbanizzazione secondaria e urbanizzazione privata, mai realizzate o realizzate solo in maniera parziale, in violazione della convenzione urbanistica stipulata dalla proprietà (la famiglia Foschi) e l’amministrazione comunale, il 14 ottobre 1991 per il ‘Piano particolareggiato di iniziativa privata’, che portò alla costruzione del Palazzo dei congressi, futuro ‘Palaveleno’. E soprattutto l’acquisizione del bene da parte del Comune.

Un contenzioso ancora aperto. Il Consiglio di Stato, sul ricorso proposto da Zenit srl (socio accomandatario della società Centro Congressi) contro il Comune di Bellaria Igea Marina per la riforma della sentenza pronunciata dal Tar il 3 dicembre 2019, ha disposto così una nuova perizia. Partita in questo mese di ottobre, con "relazione preliminare" da presentare entro 90 giorni "dall’inizio delle operazioni peritali". Poi le parti avranno 15 giorni per presentare eventuali osservazioni alla relazione, con deposito alla segreteria del Consiglio di Stato della relazione finale entro "ulteriori 30 giorni".