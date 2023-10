Palazzetto dello sport. Al via il cantiere

Al via lunedì 6 novembre i lavori per la realizzazione del nuovo palazzetto dello sport di Cattolica. La giunta ha approvato il progetto esecutivo e aperto ufficialmente i cancelli del cantiere all’interno dell’area Vgs. "Abbiamo mosso un altro importante passo per l’esecuzione di una struttura moderna e fondamentale per la città – dice la sindaca Franca Foronchi –. Il palazzetto sarà la casa degli sport di Cattolica, sia per la pallavolo che per il basket. Ma ospiterà anche conferenze e piccoli concerti. Un centro di aggregazione strategico, sia sotto il profilo sportivo, culturale e anche dell’offerta turistica. Il palazzetto può infatti rappresentare per la città un’ulteriore opportunità per destagionalizzare".