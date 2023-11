Palazzetto dello sport pronto entro un anno

Il cantiere del palazzetto dello sport a Cattolica ha aperto ufficialmente i battenti ieri mattina e la sindaca Franca Foronchi, l’assessore ai Lavori pubblici Alessandro Uguccioni e il dirigente Baldino Gaddi hanno fatto un sopralluogo per l’avvio dei lavori. Obiettivo, concludere tale intervento entro un anno. "Siamo partiti con i lavori, come ci eravamo impegnati a fare – ha commentato la sindaca Foronchi – Entrare nel cantiere di una struttura così importante e strategica per una città, come il palazzetto dello sport, è emozionante e suggestivo. Abbiamo preso atto, sul posto, di come questi spazi, ora allo stato grezzo, diventeranno una vera struttura all’avanguardia con il progredire dei lavori. E una volta ultimato, entro un anno da oggi, come ci ha garantito la ditta, Cattolica si arricchirà di un palazzetto nuovo e funzionale. Una casa dello sport e degli sport dal momento che potrà ospitare sia il basket che la pallavolo. Ma sarà anche un centro culturale per congressi, conferenze e piccoli concerti".

Una struttura polifunzionale che potrà incentivare il turismo cattolichino tutto l’anno. "Seguirò i lavori con costanza, step by step – assicura l’assessore Uguccioni – Questa è un’opera su cui la nostra amministrazione punta molto in termini di progetti sportivi e culturali che andranno a implementare l’offerta turistica di Cattolica".

I primi interventi saranno di ripulitura del vecchio stabile, e poi si interverrà sulla struttura per ripristinare la pavimentazione, nuovi bagni, e i campi da basket e pallavolo secondo le norme previste, per rendere la struttura in grado di ospitare eventi di vario tipo, con tribune da 1.000 posti allestite poi in un secondo intervento, creando così un contenitore che sia davvero polifunzionale.

Luca Pizzagalli