Palazzetto dello sport, via libera alla riqualificazione energetica

Sport, energia e futuro: al via la riqualificazione del Palazzetto di Igea Marina. La Giunta comunale di Bellaria ha approvato il progetto esecutivo per la riqualificazione energetica del palazzetto dello sport, un intervento dal valore complessivo di 359.313 euro, finanziato interamente dalla società Anthea, senza oneri per le casse comunali.

"Si conclude l’iter, nei tempi della burocrazia – spiega l’assessore allo sport Francesco Grassi – e parte il primo lotto dei lavori. Interveniamo ora, in un momento favorevole: il riscaldamento è spento, l’illuminazione serve meno e le esigenze termiche sono minori".

Il progetto prevede l’installazione di pannelli fotovoltaici da 10 kw, la sostituzione delle caldaie a gas con pompe di calore di ultima generazione, e la realizzazione di una linea vita sul tetto per garantire interventi in sicurezza. Obiettivo: abbattere i consumi, migliorare le prestazioni energetiche e ridurre l’impatto ambientale.

"Vogliamo strutture moderne, efficienti e sostenibili – sottolinea Grassi – perché migliorare gli impianti sportivi significa anche migliorare la qualità della vita dei nostri cittadini. Offrire spazi adeguati a eventi che possono allungare la stagione diventa fondamentale anche in un’ottica turistica".